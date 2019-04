''IL PAESE SERA'' NON PARTE DAL SUD NAPOLETANO - LUCA MATTIUCCI, DIRETTORE DELLA NASCENTE TESTATA, SMENTISCE 'LA VERITA'': ''NON ABBIAMO RAPPORTI CON PUBLIFAST, LA SOCIETÀ DIETRO AL RILANCIO NAZIONALE DEL 'QUOTIDIANO DEL SUD' DIRETTO DA ROBERTO NAPOLETANO. OGGI ASSUMIAMO CON CONTRATTI VERI 14 GIORNALISTI GIOVANI, DI CUI DUE NEO MAMME, AI SOCIAL NETWORK RAGAZZI CON ASPERGER ED EX DETENUTI E MIGRANTI PER LA FILIERA DISTRIBUTIVA''

LUCA MATTIUCCI

Riceviamo e pubblichiamo:

Carissimi, vi scrivo perché su Dagospia viene riportata una notizia errata e infondata che riguarda la nascente testata "Il Paese Sera". Nell'articolo dal titolo "Napoletano cambia "sole" e si sposta" al Sud..." In particolare si riporta che Publifast stia rilanciando la testata cosa falsa poiché L'editore "Il Paese Sera Media Group" non ha rapporti con tale realtà.

Che la stessa è sì nata dal progetto sociale (che però non è stato un fallimento ma anzi un successo verificabile, altrimenti non saremmo arrivati a pensare di andare in edicola) sostenuto da Fondazione Bracco, Cariplo, Comunità di Sant'Egidio in distribuzione a bordo dei Treni Italo come foglio quindicinale, ma andrà ben oltre le 10mila copie a Roma (coprendo 8 città per iniziare, assumendo con contratti veri 14 giornalisti giovani, di cui due neo mamme, ai social network giovani con asperger ed ex detenuti e migranti per la filiera distributiva.

IL PAESE SERA

Insomma una buona notizia per l'editoria italiana e un successo che arriva dopo molta fatica (a Ottobre scorso lanciammo un numero di prova che vendette 55mila copie tra Roma, Napoli e Milano), che non si capisce perché venga trattata in modo così sballato dal collega de La Verità. Questa mattina i colleghi firmeranno i contratti di assunzione, iniziare con una fake news non è per nulla bello.

Grazie,

LUCA MATTIUCCI

Luca Mattiucci

Direttore responsabile

Il Paese Sera