Massimo Boldi, cosa ne pensi dell'idea di chiudere in casa gli over-70, proposta dal governatore ligure Toti e sottoscritta da altri politici e scienziati?

Sono molto contento che questa idea demenziale sia stata messa in campo mentre in America assistiamo allo scontro tra un 74enne e un 77enne per la Casa Bianca. Due tipini che in ogni caso domineranno il mondo per qualche anno, mentre qui vogliamo segregare in casa una generazione che ancora manda avanti questo Paese. Certo, ci sono persone fragili che vanno tutelate, ma in maggioranza siamo energici e pieni di cose da fare.

A 75 anni non sei pronto a metterti sul divano con la copertina?

Ma stai scherzando? Due mesi fa ho finito il film con Christian De Sica (che compie 70 anni l'anno prossimo), ''Natale su Marte'', che spero esca nelle sale a Natale insieme a tanti altre pellicole che aspettano una distribuzione come si deve. Penso a Carlo Verdone, Paola Cortellesi. Ma se anche non dovesse uscire in sala a dicembre, è comunque il segno che i miei coetanei hanno ancora molto da dire, e il mio personaggio lo conferma.

Che vuoi dire?

Nella storia io interpreto il figlio di Christian…per capire come, dovrete vederlo. Diciamo che mi sento come Mickey Rooney, il grande attore americano per sempre bambino. Sicuramente non un pensionato. In pensione col cazzo che ci vado!

Intendi continuare a recitare?

Certo. Nei prossimi mesi lavorerò insieme ad Aurelio De Laurentiis (71 anni) a una serie tv che vorremmo portare su Netflix. D'altronde se anche Aurelio dopo 26 anni continua a puntare su di me, vuol dire che non sono così bollito, no?

Vedo dal tuo profilo Instagram che la passione per le belle ragazze non cala con l'età (vedi foto che segue l'intervista)

Hai visto che schianto? Me l'hanno presentata ma non mi hanno detto come si chiama. O meglio, si chiama Eva… noi ultra-settantenni abbiamo una marcia in più con le ragazze, basta vedere Briatore e Berlusconi.

Ma non rischi di cadere nello stereotipo?

No, tu cadi nello stereotipo. Non meravigliarti se vedete giovani compagne accanto ai miei coetanei. C'è chi grida all'opportunismo, chi allo scandalo, chi si chiede come possa una ragazza stare con un uomo così più grande di lei. Ma chi conosce l'amore, sa che arriva a qualunque età, e nei confronti di persone di qualunque età. Avere un uomo saggio e con molto da raccontare accanto non è così male…

Che ne pensano le tue tre figlie?

Manuela, Marta e Micaela... sono l'amore della mia vita, mi hanno reso nonno e donato nipotini meravigliosi. Ma persino loro sanno che il papà non è pronto a chiudersi in casa. Anzi, scusami ma ora ti saluto che devo partire per Roma: lì ho girato il film con Christian, ho un ufficio e una società. Alla faccia dei vecchi rincoglioniti!

