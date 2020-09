''IL POSTINO VIENE SEMPRE DUE VOLTE'' - (VIDEO E FOTO HARD) LI RICONOSCETE? SONO DUE ICONE DEL CINEMA PORNO ITALIANO E SI SONO INCONTRATI SUL PALCO A MILANO. UNO È UN VOLTO (E NON SOLO) NOTO: FRANCO TRENTALANCE, CLASSE 1955, TRA I PIÙ APPREZZATI ATTORI DI FILM PER ADULTI. L'ALTRO (1949) INVECE STAVA DIETRO LA TELECAMERA ED È L'AUTORE DI TITOLI COME "SCHIZZI A PARTE" E "IL POSTINO VIENE SEMPRE DUE VOLTE", FILM CHE VANTAVANO SCENEGGIATURE CON TRAMA, COSTUMI RICERCATI E STUDIATE LOCATION. CHI È?

FRANCO TRENTALANCE STEVE MORELLI

Niccolò Fantini per Dagospia

Un tour nel mondo dei ricordi dell'Hard italiano, domenica sera a Milano. Durante una serata celebrativa, organizzata dalla piattaforma digitale Hardchannel.tv, si sono incontrati due protagonisti dei tempi d'oro della cinematografia italiana per adulti: l'ex pornodivo Franco Trentalance è salito sul palco per premiare la carriera del regista Steve Morelli, alias Vincenzo Gallo, classe 1949. Sul finire del secolo scorso, quando anche in Italia si giravano kolossal a luci rosse, che venivano venduti e distribuiti in tutto il pianeta, un manipolo di attori, registi e attrici, hanno incarnato e realizzato una visione di Cinema d'autore e Made in Italy, però in versione Porno.

franco trentalance

Un'avanguardia di nomi che si stagliavano sulle copertine di DVD e VHS, tra cui: Mario Salieri, Silvio Bandinelli, Max Bellocchio e, per l'appunto, Steve Morelli. Il regista nato a Taranto ha partecipato ad alcune pellicole anche nel ruolo di "attore no sex" ed è l'autore di mitologici titoli, come: "Schizzi a parte" e "Via Montenapoleone hard-core" del lontano 1999. Per i posteri, la produzione cinematografica di Steve Morelli viene accreditata in 66 o 58 lungometraggi a luci rosse, a seconda delle fonti (iafd, imdb). Durante la serata Steve Morelli ha illustrato l'idea di Cinema Hard dei tempi andati a pornostar oggi acclamante, come l'attrice hard campana Priscilla Salerno, o le nuove leve in rapida ascesa, come la bionda e italianissima Sarah Slave, che nel 2020 ansima, in streaming e in lingua inglese, sui set di note produzioni internazionali della Repubblica Ceca.

franco trentalance

Un simbolico passaggio di testimone tra diverse generazioni, durante la serata celebrativa a Milano. Steve Morelli è infatti nato a metà del secolo scorso e nei decenni di attività ha lavorato con Franco Trentalance e con molti grandi attori e star degli anni d'oro del Porno all'italiana: da Francesco Malcom a Ursula Cavalcanti, da Franco Roccaforte a Laura Angel.

