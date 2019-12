''PURTROPPO SO CHE FINE HA FATTO YLENIA'' - AL BANO PER SCRIVERE NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA LA PARTE SULLA FIGLIA SCOMPARSA SI È UBRIACATO FINO A STORDIRSI: ''POI HO CHIAMATO IL GIORNALISTA CHE HA COLLABORATO CON ME ALLA STESURA DEL LIBRO, E HO DETTATO. NON HO NEPPURE VOLUTO RILEGGERLO'' - LA RAGAZZA NEI PRESSI DI NEW ORLEANS…

Al Bano avrebbe rivelato per la prima volta quale sarebbe stata secondo lui la fine di sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa misteriosamente negli Stati Uniti nel 1994 e dichiarata morta presunta.

Al Bano: la scomparsa di Ylenia

Nonostante la madre Romina Power continui imperterrita la sua ricerca della figlia Ylenia da oltre 25 anni, il padre Al Bano si è detto convinto del fatto che sua figlia sia morta e ha aggiunto che lui saprebbe per certo che a causare la morte della donna (che oggi avrebbe oltre 50 anni) sarebbe stata la droga. Secondo il cantante di Cellino San Marco infatti, proprio sotto effetto di sostante, Ylenia avrebbe tentato il suicidio in un corso d’acqua del Mississippi pochi anni prima di scomparire nel nulla. “Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume”, ha dichiarato il cantante, convinto quindi che sua figlia si sarebbe suicidata.

Al Bano ha anche detto che in preda al dolore per descrivere nella sua autobiografia il periodo legato alla scomparsa di Ylenia si sarebbe ubriacato: “Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo”, ha detto. Nonostante il cantante di Cellino San Marco abbia sempre preferito non parlare dell’argomento, la sua ex moglie Romina Power non ha mai smesso di sperare che un giorno Ylenia tornasse a casa, e per questo ha lanciato numerosi appelli via social.

