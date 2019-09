ANTONIO RICCI: “QUEL MANIACO SESSUALE DI EZIO MAURO DICEVA CHE L’ITALIA ERA ROVINATA DALLE VELINE”

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

ANTONIO RICCI

Ezio Greggio e Michelle Hunziker sorridenti, più silenziosi degli altri anni e pronti per dare il via lunedì 23 settembre alle 20:40 alla 32esima edizione di “Striscia la Notizia”, in mezzo a loro il padre e ideatore del Tg satirico di Canale 5 Antonio Ricci che ha snocciolato le piccole e grandi novità di quest’anno. Prima di iniziare la presentazione negli studi di Cologno Monzese, Ricci ha subito messo le mani avanti ironicamente: “Qui c’è il direttore di Rete Giancarlo Scheri e possiamo dire che era lui Mark Caltagirone! E’ stato uno dei suoi travestimenti più riusciti”. Ma ce n’è anche per Greggio: “Ezio è lucido come una foca, qualcuno gli dia un pesce che se lo prende”.

Il sottotitolo quest’anno è “La voce della Resilienza”, per “evidenziare questo tentativo di resistere e di passare in maniera attiva e ottimistica tutte le fasi negative che possono succedere”, spiega Ricci. Gli inviati sono già pronti e tra questi c’è una novità, “Erica senza k”, ma nel corso dell’anno ci saranno anche altri inviati nuovi che saranno ufficializzati nelle prossime settimane dopo che avranno passato una prima preselezione.

LE VELINE SHAILA E MIKAELA STRISCIA

Altra new entry è Philippe Daverio, inviato di eccellenza per la rubrica “Museo aggratis”, in cui si spiega “come in ogni città senza spendere una lira si possa andare in giro possa vedere delle opere d’arte che in Italia non mancano – specifica Antonio Ricci -. Avremo anche altri bambini che affiancheranno il nostro piccolo divulgatore scientifico Eric Barbizzi e abbiamo in previsione di mandare in onda altri giovani che si interessino dei problemi del nostro territorio, tema molto importante perché siamo combinati male: è la deriva ambientalista di Striscia”.

Sempre in tema di inviati gli imitatori faranno nuovi personaggi come Valeria Graci che sarà il nuovo ministro Paola De Micheli in versione Peppa Pig e farà anche Greta. Ballantini sarà sempre il premier Conte e naturalmente essendo Bis “avrà una variante con la lingua biforcuta come il Conte di Montecristo che cercherà vendette ovunque”, anticipa Ricci. Uno degli inviati più amati, Edoardo Stoppa, non ci sarà per questa prima fase, ma è nel normale avvicendamento degli inviati e dei servizi. “Il fratello degli animali” potrebbe tornare nel gennaio 2020. In tempo per la tradizionale consegna del primo cane di “Striscia la notizia”. Dal momento che la coppia Greggio-Hunziker condurrà solo per due settimane e poi Enzo Iacchetti, come ogni anno porterà il suo cagnolino Lucino.

antonio ricci

La sigla del Gabibbo è dedicata ai tempi che cambiano si chiama “Tempacci” e a tal proposito Ricci si aspetta che Amadeus lo inviti al Festival di Sanremo: “Del resto lo deve un po’ a noi se è lì su quel palco”, dice Antonio, riferendosi ai servizi dello scorso anno contro l’ultima edizione di Claudio Baglioni.

Confermate le Veline Mikaela e Shaila per il terzo anno consecutivo. “Le Veline ci sono e lottano insieme a noi. – dice Ricci – . Sono state oggetto di polemiche per molti anni. Mentre c’erano le Veline, c’era YouPorn e uno poteva andare su tutti i siti a vedere le donne nude. Era solo quel maniaco sessuale di Ezio Mauro che su ‘La Repubblica‘ continuava a dire che l’Italia veniva rovinata dalle Veline”. E ancora: “Noi abbiamo dimostrato il contrario, e pure loro con le prime pagine de ‘L’Espresso‘. Le Veline sono due ragazze che ballano bene, hanno condotto ‘Paperissima Sprint‘ quest’estate con successo, sono state due conduttrici fondamentali, non hanno amori per amori con calciatori né con manager rampanti, per ora. Sono ragazze serie, fanno la loro vita e il loro lavoro: che è quello di ballare”.

Da www.liberoquotidiano.it

philip daverio, gile bae

Ne ha per tutti, Antonio Ricci, nel corso della conferenza stampa di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale 5 arrivato ormai alla sua 32esima edizione. Battute su politici, su Amadeus e anche su Ezio Mauro. Dunque le parole un poco sibilline del padre di Striscia nei confronti di Paolo Liguori, collega a Mediaset. "Fuori dagli studi c'è un nuovo murales bellissimo, ma spesso verrà rovinato - premette Ricci secondo quanto riportato da TvBlog -.

Da chi verrà rovinato? Da Liguori. Non sopporta di essere in un angoletto - aggiunge sornione -, lui che è così devoto alla causa. Noi che siamo così irridenti ci allarghiamo. So che ha fatto una foto al murales e so che vuole farsi pitturare la macchina in modo da mimetizzarsi. Ogni tanto ha delle crisi isteriche e graffia i muri. Mario Giordano invece va in giro in bicicletta. Pensa di essere Funari redivivo, ogni tanto gli fanno le condoglianze", conclude un Antonio Ricci più tagliente che mai.

Dunque, l'affondo contro Lerner: "La cosa più clamorosa era stata quella detta da quel tonto di Gad Lerner, ovvero che le Veline non parlano. Ecco, neanche Carla Fracci parlava durante le sue esibizioni. Ma loro parlano sempre all'interno delle telepromozioni. Erano polemiche create ad arte. Ma se c'è qualche tonto che ogni tanto la butta lì... noi abbiamo gli arsenali pieni", conclude un minaccioso Antonio Ricci.

GREGGIO HUNZIKER

TV: RICCI, IL CONTE 2 CI DARÀ MOLTE GIOIE

(ANSA) - "Il Conte 2? Ci darà molte gioie". Così Antonio Ricci, l'ideatore di 'Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 presentando la 32/ a edizione, in onda da lunedì 23 settembre alle 20,35 disponibile anche sul Canale 105 di Sky. "Del resto dalla satira adesso non ne possiamo fare a meno, in qualche anno ci siamo detti 'ma no basta, hanno stancato sempre le stesse cose - ha aggiunto Ricci -. Invece adesso é un momento di grande fermento". Si parte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker fino al 5 ottobre.

dario ballantini

Nuove anche alcune imitazioni come quelle di Valeria Graci che si calerà nei panni del ministro Paola De Micheli e della giovane Greta. Ballantini farà ancora il premier Giuseppe Conte.

SANREMO: RICCI, SE FARE FESTIVAL È UN MERITO AMADEUS VA BENE

(ANSA) - "Se è un merito fare il festival di Sanremo, Amadeus se lo merita senz'altro". Lo ha detto Antonio Ricci durante la presentazione di 'Striscia la notizia', rispondendo a una domanda sul conduttore del prossimo Festival di Sanremo anche in considerazione delle polemiche degli anni scorsi con l'allora direttore artistico Claudio Baglioni. "Amadeus è un ragazzo positivo, un lavoratore indefesso, non ha mai rotto le scatole a nessuno - ha aggiunto -. Non è un Baglioni, non è uno di questi che se la tirano, se la cantano e se la suonano".

gad lerner ezio mauro