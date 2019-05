''QUELLE DELLA MICHELAZZO SONO ALTRE BUFALE''. NUOVE RIVELAZIONI DI ALESSIA BAUSONE, POLITICA DEL PD CALABRESE CHE FU CONTATTATA DA MARK CALTAGIRONE (OVVERO PAMELA PERRICCIOLO) PER INFANGARE LA DEPUTATA WANDA FERRO DI FRATELLI D'ITALIA. ''LA MICHELAZZO SI CRESIMÒ IN CALABRIA PER ACCREDITARE L'IMMINENZA DEL MATRIMONIO E FECE PUBBLICARE LE FOTO DI UN RAGAZZO INCONSAPEVOLE, POI INVENTÒ LA MALATTIA DEL PADRE DI SIMONE PER…''

Riceviamo e pubblichiamo da Alessia Bausone (lettera ricevuta poco prima della ''confessione'' di Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso, ma attualissima)

ALESSIA BAUSONE

Caro Direttore,

Dopo la mia prima missiva da lei pubblicata nel mese scorso dove raccontavo il contatto diretto avuto sui social con un profilo chiamato “Marco Caltagirone” (uno dei tanti, stante quanto emerso) e ciò che ritenevo ci fosse dietro i giochetti di una ex estetista e di una ex commessa bazzicante la politica, divenute agenti di spettacolo, la situazione ha preso pieghe ai limiti dell’assurdo.

Ritorno oggi a scriverle perché la pubblica “revirgination” di Eliana Michelazzo su questa vicenda chiamata “Prati Gate” non può che lasciare allibiti. Dichiara di non aver mai visto tale Simone Coppi, l’uomo dal cognome famoso (al pari di Caltagirone) con cui lei diceva, anche sui giornali, di essere legata da dieci anni.

ELIANA MICHELAZZO IN CALABRIA CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI

La verità è un’altra e ve la racconto. Subito dopo la sua uscita dal programma “Uomini e donne” nel 2009 il rischio di divenire una meteora di quel mondo tanto agognato era altissimo. Galeotto fu l’incontro nello stesso periodo con Pamela Perricciolo, con la quale ha cominciato a frequentare la Calabria e i parenti di quest’ultima a Chiaravalle, in provincia di Catanzaro e il gruppo di amici calabresi conosciuti grazie alla comune militanza politica locale (da qui il collegamento con Wanda Ferro).

Nell’estate 2009 la Michelazzo ha annunciato al gruppo di amici della Perricciolo divenuti amici di entrambe, che aveva conosciuto tale Simone Coppi, magistrato, presentato a loro come “Ex fidanzato di Manuela Arcuri” dicendo che era innamorata persa e che si voleva sposare con lui, ma facendo loro vedere solo una foto di sfuggita. Si badi, la Perricciolo a questi amici diceva di essere grande amica di Manuela Arcuri, circostanza presumibilmente veritiera, dato che l’ha portata più volte in Calabria.

ELIANA MICHELAZZO CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI

Nell’autunno di quello stesso anno la Michelazzo invita questo gruppo di amici alla sua cresima a Squillace, in provincia di Catanzaro, atto propedeutico al matrimonio in chiesa che diceva si sarebbe svolto a dicembre. Chi l’ha cresimata in quella occasione? Pamela Perricciolo. Con tanto di festa la sera a casa di quest’ultima a Chiaravalle.

Nello stesso dicembre inventa una serie di balle spaziale sulle condizioni di salute del padre dello sposo e sulla modalità celebrazione delle nozze, ora sfarzosissime, ora private, ora segrete. Nozze avvenute, secondo notizie fatte comparire sulla stampa online nel dicembre 2009.

ELIANA MICHELAZZO CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI

In precedenza, a settembre 2009 compare sul braccio della Michelazzo l’ormai famoso tatuaggio col nome e vengono pubblicate su forum e siti web giornalistici foto con la didascalia “Eliana Michelazzo e Simone Coppi”. Ecco, sono foto scattate il 24 luglio 2009 da Pamela Perricciolo, a Milazzo su un traghetto durante un viaggio a Lipari con gli amici calabresi. Tant’è, che questo Simone Coppi rappresentato nelle immagini e fatto uscire sui giornali, si chiama Danilo, ed è uno di questi (ex) amici calabresi, la cui immagine è stata utilizzata senza che lui ne sapesse nulla, al pari delle foto dell’avvocato cagliaritano usate da “Marco Caltagirone” o chi per lui.

eliana michelazzo con tatuaggio simone coppi

Non è finita, la foto dell’abito da sposa rosa con la didascalia “Eliana Michello futura sposa” è un’altra cialtronata. La foto è stata scattata durante una sfilata del luglio 2009 chiamata “la notte delle piccole stelle” a Cardinale, in provincia di Catanzaro. Serata con artisti portati da Pamela Perricciolo: la presentatrice Maria Rosaria Juli, Cassandra “della trasmissione televisiva Amici”, Filippo Paci di “Uomini e Donne”. Pare fosse presente anche Sergio Arcuri, il fratello di Manuela.

eliana michelazzo e simone coppi

Ecco perché l’ennesima ospitata retribuita della Michelazzo su canale 5 (in Rai non mettono più piede dopo che è stata presentata una interrogazione parlamentare per vedere se queste bufale causassero danni di immagine e danni economici alla tv pubblica), dove preannuncia la vittimizzazione di se stessa, si prospetta men che meno che una roboante supercazzola.

Alessia Bausone