pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo

Oggi ci è arrivata una bomba direttamente dalla Calabria, terra natìa di Pamela Perricciolo (una delle due agenti di Pamela Prati, insieme a Eliana Michelazzo) e di Wanda Ferro, deputata di Fratelli d'Italia e papabile candidata per il centrodestra – e dunque al momento probabile vincitrice – alle prossime elezioni regionali.

Come abbiamo scritto in passato, su uno dei profili Facebook di Marco Caltagirone si raccontava la storia d'amore tra lui e l'onorevole Ferro, culminata in un matrimonio social molto strombazzato ma senza prove tangibili, se non svariate foto di una mano femminile con la fede nuziale e i commenti di una compagnia di giro sempre uguale.

pamela prati che insiste ad accreditare mark caltagirone

Il profilo è stato aggiornato fino a dicembre 2017 (ora è stato rimosso), e l'onorevole Ferro ci ha scritto per smentire ogni contatto reale con il misterioso Caltagirone: ''Solo una chat scherzosa via Messenger, mai visto di persona''. Eppure lo stesso Caltagirone in un'intervista-soffietto aveva detto di essere in procinto di sposare un'importante politica calabrese, con cui aveva preso in affidamento un bambino.

pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

Ecco, il bambino. Fino a oggi non siamo mai andati davvero a fondo sul tema, perché probabilmente un minore di mezzo c'è davvero, ma si tratta di qualcuno che è stato spacciato per l'ormai famoso Sebastian Caltagirone, l'undicenne figlio di cotanto padre. Il profilo Facebook di Seba Caltagirone, infatti, era originariamente una pagina chiamata ''Gio Inolem'', ovvero Giorgia Meloni letto al contrario. Questo ''bimbo'' non solo commenta ampiamente su temi ''da grandi'' e legati al mondo della destra romana e calabrese, ma interagisce con una serie di personaggi che:

- o non l'hanno mai visto e pensano di avere a che fare con un bimbo sveglio seppur infelice e addirittura malato;

- o sono dei falsi profili manovrati sempre da uno stesso gruppetto di persone, creati unicamente per accreditare l'esistenza di questi personaggi da soap opera, mettere like alle pagine ''giuste'' e diffondere contenuti politici. Solo che questo trucchetto, guardando le URL (gli indirizzi che Facebook ti assegna la prima volta che ti iscrivi, e che non cambiano nel tempo), si scopre facilmente. Ivan Lazio, che recita da dipendente del ''presidente'' Caltagirone, originariamente si chiamava ''Resistenza Nera'', Stefano Codispoti, che commenta con Seba Caltagirone per incastrare Wanda Ferro, un tempo era ''Angel Davis''. E poi c'è ''Hellen Roma'', già ''Hellen Coppi''. Coppi??? Ci torneremo…

hellen roma gia hellen coppi

La tecnica, creare profili falsi per gonfiare le interazioni di politici e personaggi dello spettacolo, è diffusissima è certo questo lo scandalo. Il problema è nato quando questo baraccone ha iniziato a muoversi dietro all'amore mediatico tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, spacciato a tv, giornali e agenzie per ottenere lauti cachet.

I familiari di Pamela raccontano come nei primi mesi della relazione lei mostrasse a tutti il cellulare zeppo di messaggi vocali del tenebroso Mark, ma non si vedevano mai foto né si assisteva a telefonate in diretta.

hellen roma manda pizzini a wanda ferro

Ma quando tra gli amici storici si diffusero i primi sospetti, le sue agenti hanno troncato ogni contatto con la sua vita precedente: chi creava problemi è stato rimosso da Instagram, e su Facebook alla povera Pamela è stato concesso solo un profilo privato con 5 amici: Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo, e Marco, Sebastian e Rebecca Caltagirone, l'ultima arrivata, con una pagina creata a febbraio 2019. Ma come, la Prati a Domenica In ha detto ''Voglio assolutamente proteggere i miei figli, soprattutto dai social'', e a quella che avrebbe sei anni le apri un profilo Facebook?

stefano codispoti wanda ferro seba caltagirone

Potremmo perdere molto tempo a raccontarvi le interazioni social di ''Seba'' Caltagirone con il presunto padre e con Wanda Ferro, che viene chiamata ''signora'' e ''mamma'' nello stesso botta e risposta con il troll Stefano Codispoti. O analizzare il suo andare e venire tra Roma Nord e Bonifacio (Corsica-Francia), viaggi che smentiscono le dichiarazioni di Eliana Michelazzo a Storie Italiane (''i bambini sono all'estero e Pamela e Mark si sposano proprio per poterli far venire in Italia'').

Non serve, perché oggi ci è arrivata questa testimonianza diretta, che conferma proprio questa intricatissima e geniale rete di falsi profili e manipolazioni via Facebook.

Si tratta di qualcuno che è entrato in contatto diretto con i protagonisti della soap, che ha in mano delle chat che mettono i brividi e confermano quanto da noi scritto finora. Ecco l'email di Alessia Bausone, esponente del Pd calabrese:

Gentilissima redazione,

ALESSIA BAUSONE

Seguendo la querelle mediatica sul caso del presunto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone da Voi sollevata, posso precisarvi quanto segue, in quanto di mia conoscenza diretta:

Da giovane dirigente del Partito Democratico Della Calabria mi è capitato di confrontarmi più volte, nell'ambito della normale dialettica pubblica sui giornali locali, con l'onorevole Wanda Ferro, chiamata in causa in questa storia.

Sono stata contattata su Messenger da un profilo dal nome "Marco Caltagirone" per due settimane a gennaio 2018 in maniera amichevole e cordiale, ma capii subito che l'unico fine fosse quello di screditare Wanda Ferro ai miei occhi, in quanto sua avversaria politica. Mi narrava della loro relazione, del figlio Sebastian Caltagirone preso in affido insieme e con un tumore alla laringe e del fatto che Wanda fosse una madre affidataria anaffettiva, affetta da dipendenze e che pensava solo alla carriera politica.

hellen roma commenta marco caltagirone

Insomma, mi ha prospettato un quadro atto solo a sminuirla, presumo in vista delle imminenti elezioni politiche che l'avrebbero vista candidata. Successivamente, interagendo per il tramite di conoscenze comuni, ho scoperto la verità sull'inesistenza di Mark o Marco Caltagirone, personaggio creato a fini pubblicitari da Aicos Management e da Eliana Michelazzo, che a sua volta si inventò anni fa di essere la fidanzata di tale Simone Coppi, a suo dire parente del noto avvocato e professore Franco Coppi. Un meccanismo rodato quello di utilizzare cognomi noti per creare relazioni pubbliche sulle quali far marciare il gossip.

C'è molto da dire in questa vicenda disdicevole, ma vorrei solidarizzare con l'on. Ferro di fronte a questi mezzucci di discredito politico vergognosi.

Un cordiale saluto

Alessia Bausone

eliana michelazzo il suo simone coppi sfocato

Ps: sulla questione Eliana Michelazzo/Simone Coppi (vi ricordate il profilo Hellen Coppi? Probabilmente creato all'epoca per accreditare l'esistenza del bel Simone, poi ri-nominato Hellen Roma per commentare sulla bacheca del fake Caltagirone), non serve neanche Dagospia.

Bastano i molti fan di Uomini e Donne che non hanno mai creduto a quelle nozze lampo e a questo marito continuamente taggato su Instagram da Eliana (vi ricorda qualcosa questa tecnica?) con foto anonime, senza però apparire in nessuna immagine con lei. Eliana ad alcuni ha detto che è un magistrato sotto scorta, ad altri che fa un lavoro delicatissimo. Ma se fosse vero, Instagram manco lo aprirebbe, altro che profilo privato…

Andate a leggere il commento su questo sito, risalente al 2010. Internet non dimentica.

https://www.mondoreality.com/eliana-michelazzo-si-e-sposata-con-simone-coppi/

Siamo arrivati alla fine della soap opera? Il colpo di scena è sempre dietro l'angolo...

la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone

eliana michelazzo pamela perricciolo

eliana michelazzo tagga il suo simone coppi che non si vede mai

