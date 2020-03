''QUESTA MUSICA FA CAGARE'' - SU DAGOSPIA IL VIDEO INEDITO CON LE SCENEGGIATE DI VALENTIN, IL BALLERINO SPOCCHIOSO CHE MARIA LA SANGUINARIA HA ACCOMPAGNATO ALLA PORTA NELL'ULTIMA PUNTATA DI ''AMICI''. PRIMA CRITICA LA STRUTTURA, POI LA COREOGRAFIA DELLA MAESTRA TITOVA, POI LA MUSICA, E INFINE UN ATTACCO PURE A FRANCESCA TOCCA, CON CUI SECONDO ''CHI'' CI SAREBBE UN FLIRT (TANTO CHE UNA VOLTA USCITO METTE I CUORI SU INSTAGRAM) - RUDY ZERBI RIVELA ''HA FATTO TUTTO IL DISCORSO MORALE, POI A TELECAMERE SPENTE È VENUTO A CHIEDERE I SOLDI DELLO SPONSOR''

Valentin, il ballerino litiga con tuti ad ''Amici'' - VIDEO INEDITO

Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia

"Non abbiamo ballerini, non abbiamo una sala grande, non abbiamo un cazzo. Se non abbiamo coreografia forte e potente (...) E' questa la canzone? Non è giusta questa, possiamo chiedere di tagliare la musica? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa cagare. (...) Se sei così brava trovati due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi", parole di Valentin, concorrente eliminato da Amici nell'ultima puntata in onda venerdì scorso.

Il ragazzo spocchiosetto è stato messo alla porta da Maria De Filippi dopo una serie di provocazioni in diretta, e ora un video inedito pubblicato in esclusiva su Dagospia si sofferma proprio sull'atteggiamento irrispettoso del ballerino. Prima critica le strutture, poi la coreografia della maestra Titova, la musica scelta, chiedendo un nuovo taglio e attacca anche la professionista Francesca Tocca. Il settimanale Chi aveva accennato a un flirt tra la ballerina e Valentin, un feeling che avrebbe messo in crisi la relazione tra la Tocca e Raimondo Todaro, maestro di Ballando con le stelle.

L'ex allievo sceglie per ora il silenzio: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio: il cuore della gente”, ha scritto su Instagram dove ha poi pubblicato due stories in cui balla con la Tocca, il tutto accompagnato da un cuore. Rudy Zerbi in un incontro con gli allievi dopo la puntata ha rivelato: "Ha dato dell'incapace a Jacopo e ha fatto tutto il discorso morale, ma a telecamere spente è venuto a chiedere i soldi dello sponsor. Ragazzi siamo fuori di testa, spero ci siamo detti tutto".

Lo scazzo in diretta tra Maria De Filippi e il ballerino Valentin nell'ultima puntata di Amici non era passato inosservato. "Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai", aveva detto il concorrente attaccando di fatto la giuria e suscitando la reazione infuriata di Maria De Filippi: "Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi".

