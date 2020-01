''QUESTO NON È IL BAGAGLINO'' - VIDEO: LO SCONTRO FEROCE TRA RITA RUSIC E LA MARINI. VALERIONA RINFACCIA ALL'EX MOGLIE DI CECCHI GORI DI AVERLA CONTINUAMENTE COLPITA: ''HAI DETTO CHE HO ROVINATO LA SERENITÀ DELLA TUA FAMIGLIA, MA ERAVATE SEPARATI DA TRE ANNI'' - ''HAI FATTO PIANGERE I MIEI FIGLI, HAI DETTO A VITTORIO 'O ME O LORO'''. A QUEL PUNTO…

Grande Fratello Vip 2020, scontro epico tra Rita Rusic e Valeria Marini «Ma quanto deve durare questo inferno?». Ecco cosa si sono dette. Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip che abbiamo seguito in diretta è avvenuto uno degli scontri più attesi tra due prime donne che hanno 'combattuto' fino all'ultima battuta. La Rusic si conferma una donna di grande classe, la Marini... è stellare come sempre.

Per Rita Rusic Valeria Marini ha rovinato l'equilibrio della loro famiglia e ha impedito ai figli di vedere il padre. Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020, dopo Cecchi Gori per la Rusic ad attenderla c'è Valeria Marini avvolta da un abito tricolo che passa subito all'attacco:

«Sono dispiaciuta di quello che hai detto perchè non corrisponde alla verità - dice la Marini - voi eravate già separati, io sono stata vicina a Vittorio in un momento di difficoltà, tu hai sempre parlato malissimo di me, io sono felice che tu ti sei riavvicinata a Vittorio, nonostante tu mi abbia sempre attaccata non ho mai detto niente su di te. Ti posso capire da un certo punto di vista, sono sempre dalla parte delle donne», la Rusic è serafica in abito di pizzo bianco, replica senza scomporsi: «noi siamo stati vicino a Vittorio, in ospedale ci sei andata una volta, tu sarai pure dalla parte delle donne ma non mia, tu mi vuoi chiarire qualcosa che conosco ovvero le lacrime dei miei figli».

Colpo di scena la Marini tira fuori dal reggiseno gli articoli di giornale con le dichiarazioni della Rusic contro di lei, applausi dal pubblico, social in delirio, ma la Rusic non abbocca «non siamo al bagaglino, dai fammi vedere un pezzo almeno ci divertiamo, mettiti una bella medaglia, tanto te la sai data da sola».

«Io pensavo venisse qui perchè voleva farci divertire», dice Rita, ma la Marini è su un altro livello: «Alfonso sai che ti dico, io la perdono. Quello che mi interessa è che io sono una persona che ama le altre donne», «Ma quanto deve durare questo inferno?» Prova a fermarla la Rusic, la Marini vuole le scuse, Rita la confonde con un abbraccio «Ti dico di viverti la tua vita e di divertirti, ma senza mettere in mezzo me per qualsiasi cosa. Io le dico che le credo quando mi chiede perdono e vorrei abbracciarla». La Marini che inizialmente si scansa deve cedere... ci sono le telecamere!

