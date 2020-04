''IL RAZZISTA SEI TU, SEI RAZZISTA CON VITTORIO FELTRI'' - SALLUSTI CONTRO TELESE (VIDEO): ''SAI CHI È FELTRI? IO L'HO CONOSCIUTO. PASSA PER ESSERE ATEO, MA IL SUO MIGLIOR AMICO È UN PRETE. SAI COS'HA SCRITTO DI LUI MARCELLO VENEZIANI, UOMO DEL SUD? 'GLI RINFACCIO TUTTO TRANNE ESSERE RAZZISTA, NON MI HA MAI CENSURATO'''

Da www.liberoquotidiano.it

"Il razzista sei tu, sei razzista con Vittorio Feltri". A Non è l'Arena si parla della polemica sui meridionali innescata dalle parole del direttore di Libero, e Alessandro Sallusti lo difende a spada tratta, travolgendo con una arringa infuocata Luca Telese.

"Feltri intendeva dire che i meridionali sono inferiori economicamente, e i numeri del Pil sono lì a dimostrarlo - incalza il direttore del Giornale, in collegamento con Massimo Giletti -. Sai chi è Feltri? Io l'ho conosciuto. Passa per essere ateo, ma il suo miglior amico è un prete. Sai cos'ha scritto di lui Marcello Veneziani, uomo del Sud? 'Gli rinfaccio tutto tranne essere razzista, non mi ha mai censurato'". E a Telese non resta che balbettare.

SALLUSTI E FELTRI vittorio feltri alessandro sallusti luca telese foto di bacco (2)