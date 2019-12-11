Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. "Record di ca**o" pic.twitter.com/6f79Wkqrq9— Saverio Capobianco (@Saverio_94) December 11, 2019
''RECORD DI CAZZO STASERA'' - VIDEO: LA GAFFE DI GIORGIA ROSSI IN DIRETTA AL TG5. LA GIORNALISTA MEDIASET STAVA ANNUNCIANDO IL BOOM DELLA PARTITA DELL'INTER A SAN SIRO (IN REALTÀ IL RECORD ERA DI INCASSI, NON DI PRESENZE). LA DOMANDA CHE TUTTI SI FANNO SU TWITTER È: MA COSA AVREBBE VOLUTO DIRE INVECE DI ''CAZZO''?-
Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. "Record di ca**o" pic.twitter.com/6f79Wkqrq9— Saverio Capobianco (@Saverio_94) December 11, 2019
I PLATI SONO IN FIORE - MAURO CORUZZI, IN ARTE PLATINETTE, MOSTRA SU INSTAGRAM I RISULTATI DEL SUO DRASTICO DIMAGRIMENTO: ''DARSI PER VINTI SIGNIFICA RESTARE SDRAIATI PER TUTTA UNA VITA: NON C’È NULLA DI PIÙ NOIOSO DEL NON TENTARE NEMMENO DI RIALZARSI'' - TRE MESI FA AVEVA ANNUNCIATO CHE AVREBBE RIDOTTO GLI IMPEGNI DI LAVORO PER DEDICARSI ALLA SALUTE E…
VE LA RICORDATE LA REGOLETTA ''CHI DESTABILIZZA QUESTO GOVERNO, SARÀ DESTABILIZZATO''? È IL PRINCIPIO SU CUI SI FONDA IL CONTE-BIS, E RENZI NE STA AVENDO UNA BELLA CUCCHIAIATA, AMARA E INDIGESTA. ORA PERDE LA TESTA CONTRO I GIORNALISTI, MA IL SUO PROBLEMA È IL ''DEEP STATE'', E IN PARTICOLARE QUELLE SEGNALAZIONI DELL'ANTIRICICLAGGIO DI BANKITALIA CHE HANNO SVELATO I DETTAGLI DEI SUOI PRESTITI E BONIFICI. LA STESSA BANKITALIA GUIDATA DA QUEL VISCO CHE LUI VOLEVA CACCIARE IN MALO MODO - PS: PER SALVINI LE COSE NON VANNO MEGLIO. L'INCHIESTA SU GALLI E' COINVOLTO…
SCHERZA COI FANTI MA LASCIA STARE IL FISCO: CHI PROVA A INGANNARE L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ORA RISCHIA PENE FINO A 8 ANNI DI CARCERE. IL DL 124/19 COLPISCE IN MODO PARTICOLARE I CONTRIBUENTI CHE PRESENTINO UNA DICHIARAZIONE CON “L’INDICAZIONE DI ELEMENTI ATTIVI PER UN AMMONTARE INFERIORE A QUELLO EFFETTIVO”, MA ANCHE QUELLI CHE SI AVVALGONO DI UN “IMPIANTO CONTABILE E DOCUMENTABILE MENDACE” OPPURE PONGANO IN ESSERE...
FLASH! - MA QUALE INTER, MA QUALE JUVENTUS! ATALANTA HA COMPIUTO L'IMPRESA CHAMPIONS: 3 A ZERO SULLO SHKATAR...
"BUONISSIMA LA PRIMA" – MATTIOLI: "I VESPRI SICILIANI’ AL COSTANZI DI ROMA RESTERANNO UNA PIETRA MILIARE NELLA STORIA INTERPRETATIVA DELL'OPERA DI VERDI - TRIONFO PER DANIELE GATTI: CON LUI SUL PODIO L'ORCHESTRA SI SUPERA - QUALCHE BABBIONESCA CONTESTAZIONE PER LA REGISTA VALENTINA CARRASCO SU UNA SCENA DOVE LE BALLERINE SI SCAMBIAVANO SECCHIATE D’ACQUA: NOSTALGIA DEL TUTÙ? - LA SINDACA VIRGINIA RAGGI ARRIVA IN RITARDO, FA UN INGRESSO TIPO JOAN COLLINS IN UNA SERIE TIVÙ ANNI OTTANTA E VIENE IGNORATA DAI PIÙ'' - VIDEO
BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO - GIANFRANCO VISSANI SARA PAZZARIELLO QUANTO VI PARE, MA QUANDO SI METTE AI FORNELLI RESTA QUEL GRANDE CHEF CHE È SEMPRE STATO. ALLA FACCIA DEI FRANCESI CHE TRATTANO UNO DEI MONUMENTI DELLA TAVOLA ITALIANA (CASA VISSANI A BASCHI, TERNI) COME SE FOSSE UN BISTROT - AL GALA DINNER PER LA NUOVA GUIDA BIBENDA DELLA FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER DI FRANCO RICCI, VISSANI HA TIRATO FUORI SENSIBILITA E CORAGGIO, E UN RISOTTO IMPECCABILE PER OLTRE MILLE PERSONE
NATALE CON LA FEBBRE – QUEST’ANNO L’INFLUENZA POTREBBE METTERE KO GLI ITALIANI PROPRIO DURANTE LE FESTE: I MALANNI SONO ARRIVATI IN ANTICIPO E LE VACCINAZIONI IN RITARDO, PER CUI IL PICCO È PREVISTO PROPRIO A PARTIRE DA METÀ DICEMBRE – SOLTANTO IL 52% DEGLI ANZIANI SI VACCINA, MENTRE LA COPERTURA MINIMA RACCOMANDATA È IL 75…