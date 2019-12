I PLATI SONO IN FIORE - MAURO CORUZZI, IN ARTE PLATINETTE, MOSTRA SU INSTAGRAM I RISULTATI DEL SUO DRASTICO DIMAGRIMENTO: ''DARSI PER VINTI SIGNIFICA RESTARE SDRAIATI PER TUTTA UNA VITA: NON C’È NULLA DI PIÙ NOIOSO DEL NON TENTARE NEMMENO DI RIALZARSI'' - TRE MESI FA AVEVA ANNUNCIATO CHE AVREBBE RIDOTTO GLI IMPEGNI DI LAVORO PER DEDICARSI ALLA SALUTE E…