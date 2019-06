LA ''REPUBBLICA'' METTE ZIZZANIA TRA LILLI E CHICCO - ''DA TRE ANNI LA GRUBER SCAVALCA IL TG DI MENTANA. ED È RIUSCITA A FARCI INGURGITARE IN SERIE TRAVAGLIO, SCANZI, SALLUSTI, SEVERGNINI, MIELI, CAROFIGLIO, CACCIARI, DAMILANO, PADELLARO E GIANNINI. UN PLOTONE DI MASCHI, SALVO L'AGGIUNTA DI MARIANNA APRILE. PER DIMOSTRARE CHE NE SERVONO 10, E AUTOREVOLI, PER VALERNE UNA. ORA ARRIVANO TELESE E PARENZO, DOPO L'ARROSTO, IL FUMO''

Stefano Balassone per “la Repubblica”

Lilli Gruber con l' Otto e mezzo che alle 20.30 su La7 conclude il giorno e apre la serata, va in vacanza. Ci lascia In Onda di Parenzo Davide e Telese Luca, e sarà come passare dallo champagne al Tavernello o dall' arrosto al fumo.

Certo stiamo esagerando, ma così scrivendo pensiamo di cogliere i pensieri di "un pubblico" vero che si è costruito attorno a Gruber (e a Pagliaro) nel corso di molti anni.

Da quando nel 2008 Lilli inizia a condurre Otto e mezzo , trovandolo già nato con Giuliano Ferrara, nel 2002 (in doppia conduzione, a cominciare dall' accoppiata in stile Stanlio e Ollio con Gad Lerner).

La7 a quei tempi era minore, il TG seminascosto e il blasone, non lo share, lo salvava con spruzzi di Chiambretti, con Crozza da scoprire, col teatro monologo di Paolini, con Omnibus al primo mattino e con qualche racconto di Natura al quale di tanto in tanto si spingeva. Non c' era un "pubblico del canale" ma un andare e un venire, una nuvola di zapping che talvolta si fermava su qualcosa. Così anche Lilli alla sua ora ha passato anni a combattere per i centesimi di share.

Quand' ecco il miracolo di Enrico Mentana, che con il suo TG7 accende l' attenzione su tutto il canale. E se ne giova anche Otto e mezzo che subito sale trainata dalle notizie mentanizzate delle 20. Ma quanto a share ne è restata sempre un po' al di sotto, salvo che negli ultimi tre anni sta capitando che il TG7 si tiene la sua quota, mentre Otto e mezzo sale e lo scavalca.

Fossimo Mentana diffideremmo - si scherza, è chiaro, per mettere zizzania - di questo farsi sotto, anzi sopra, di una signora che il TG "raccontato" c' è l' ha anche lei nel sangue e che è riuscita a farci ingurgitare in serie Travaglio, Scanzi, Sallusti, Severgnini, Mieli, Carofiglio, Cacciari, Damilano, Padellaro e Giannini.

Un plotone di maschi, salvo l' aggiunta di Marianna Aprile.

Con l' astuto intento di dimostrare, forse, che ne servono 10, e autorevoli, per valerne una.

Figuriamoci due.

