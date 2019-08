''SEMBRAVA LA MENSA DEI POVERI'' - ALDO GRASSO SULL'APERTURA DEL FESTIVAL DI VENEZIA IN STREAMING SU RAIMOVIE.IT: ''AL PUBBLICO TELEVISIVO È STATO RISERVATO UNO SPETTACOLO STRIMINZITO, MENTRE LA SERATA ERA PENSATA PER L'ELEGANTE PLATEA CHE SI È GODUTA IL FILM DI APERTURA''

alessandra mastronardi venezia

Aldo Grasso per il ''Corriere della Sera''

Le cose stanno così: o le dirette sulle grandi cerimonie (in questo caso l' apertura della Mostra del Cinema di Venezia) si fanno secondo le regole della tv, oppure è meglio lasciar perdere. La Rai ha proposto la cerimonia d' apertura di Venezia76 in streaming, sul sito Raimovie.it (mercoledì, ore 18,45).

alessandra mastronardi alberto barbera

Lo streaming rappresenta il futuro della tv, ma se Venezia76 è veramente quel crogiuolo di cultura internazionale cui accennava il presidente Paolo Baratta, beh, forse la copertura con una rete generalista sarebbe stata più opportuna.

Il red carpet è consistito in alcune interviste di Livio Beshir, in una voce fuori campo che si sgolava per animare la scena («Ragazzi, un po' di casino per la tv!»), e in una lunga attesa prima che andasse in onda lo spot della Mostra (peraltro molto elegante).

È toccata alla madrina Alessandra Mastronardi, più volte vinta dall' emozione, dare il via ufficiale in Sala Grande. Era la sua prima volta e ha fatto un interessante discorso sul cinema come arte della prima volta (certo, una bella citazione di Bobi Bazlen e della sua teoria sulla «primavoltità» avrebbe calzato a pennello!). Poi, in maniera un po' fiscale, c' è stata una lunga carrellata (tanto per usare un termine cinematografico) di spezzoni dei film in concorso e dei membri della giuria.

aldo grasso

Qui sta il problema. La cerimonia d' apertura della Mostra di Venezia è pensata per l' elegante pubblico in sala, secondo una consolidata tradizione. Non per la platea televisiva. Tutto è calibrato per chi è sul posto. Non solo: da sempre, la Mostra intende come vera apertura la proiezione di un film, in questo caso La Vérité , regia del giapponese Hirokazu Kore' eda con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke.

alessandra mastronardi e ross mccall

Raimovie.it sembrava la mensa dei poveri. Al pubblico televisivo sarà riservata la serata della consegna dei Leoni d' oro. Speriamo né in streaming né in maniera striminzita.

kitty spencer la verite la verite alessandra mastronardi kore eda la verite juliette binoche e catherine deneuve kat graham alessandra mastronardi e il fidanzato, l'attore scozzese ross mccall