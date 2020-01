''SGUAZZARE NELLA TV DA MARCIAPIEDE'' - COME ''REPUBBLICA'' STRONCA LE ''IENE'': ''IL FORMAT LO INVENTÒ, 30 ANNI FA, CHIAMBRETTI FACENDO 'IL PORTALETTERE', MA CON LEGGEREZZA IRONICA E NON DA BULLO. INVECE QUELLE TROUPE ENERGUMENE INSEGUONO POVERACCI DELLA VARIEGATA FENOMENOLOGIA DELL'ARRANGIARSI''

Stefano Balassone per “la Repubblica”

Dal 7 gennaio Ieneyeh occupa il preserale di Italia 1 (19.20) passando in rassegna un ventennio di imprese de' Le Iene e compiendo, a quanto si dichiara "un tuffo nel nostro passato per capire meglio il nostro presente".

Il pubblico non è folla, ma l' importante è che il marchio persista fino al ritorno nel cuore della sera.

L' occasione è buona per chi voglia, fuori dalla pressione della cronaca, distinguere e soppesare il funzionamento del cosiddetto "reporting percussivo". Che come è noto prende le mosse dal sussurro di qualche volonteroso, invelenito circa ingiustizie in corso all' interno di un' impresa, di un ministero o fra gli abitanti di un paesello.

Tanta denuncia viene tosto appesa all' amo di una telecamera da corsa (talora nascosta) per lanciarsi, portiamo un esempio, a stanare quel pensionato che ebbe a suo tempo la rendita calcolata sull' ultimo anno di lavoro. In virtù, è vero, di una vecchia legge ad clientes che era tuttavia legale, osserviamo, come quella ad aziendam che nell' 84 garantì le sorti del Biscione e dunque de' Le Iene .

Per infoltire l' audience la redazione conta su due fattori. Il primo è che la mamma degli indignati è sempre incinta. L' altro sta nella comicità patetica del "briccone" che fugge e balbetta incalzato dal reporter mentre costui fa un figurone grazie a commenti e battute inseriti dallo scaltrito montatore. Così non v' è chi non lodi il cacciatore e non ne disprezzi la preda, ridicola come sarebbe chiunque fosse braccato da una troupe energumena e forte di ogni trucco del linguaggio.

Il format lo inventò, che son trent' anni, Chiambretti Piero facendo Il Portalettere , ma con leggerezza ironica e non da bullo.

In più mirando sempre e solo ai "grandi" e non ai mezzi poveracci della variegata fenomenologia dell' arrangiarsi. Piero stia dunque innanzi al Tribunale della Storia avendo tracciato il solco alla tv da marciapiede. Ma altra è la pasta di chi dentro quel solco da vent' anni ci sprofonda e sguazza.

