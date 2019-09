LE ''SINERGIE SAPOROSE'' DEI CAIRO BOYS & GIRLS - ''LA VERITÀ'' SFOTTE LE PAGINATE DI INTERVISTE CHE IL ''CORRIERE'' HA DEDICATO AI VOLTI DE LA7, IN VISTA DEL RITORNO DELLE LORO TRASMISSIONI. DA FORMIGLI, ''FELICISSIMO DI LAVORARE QUI E ASSAPORARE OGNI GIORNO LA LIBERTÀ EDITORIALE'' A MYRTA MERLINO CON ''L'URGENZA DI AFFRONTARE UN MOMENTO IRRIPETIBILE''. POI CI SONO STATI FLORIS, ANDREA SALERNO, NONCHÉ LE CRITICHE (?) DI GRASSO SU MENTANA…

Gustavo Bialetti per ''la Verità''

formigli cairo floris

Domanda: «Lei è a La7 dal settembre 2011. Ha mai avuto nostalgia della Rai?». L' interrogato è Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, il programma in partenza sulla televisione di Urbano Cairo, e l' intervista avviene sul Corriere della Sera di Urbano Cairo. È l' ultima domanda della conversazione, pubblicata a pagina 9. Nella prima Formigli ha annunciato come uno scoop l' intervista in diretta, «per la prima volta in una tv italiana», a Carola Rackete, di fronte alla quale sbiadisce anche l' interesse per la scissione dal Pd di Matteo Renzi.

tiziana panella urbano cairo myrta merlino

Due settimane prima era stata Myrta Merlino a rivelare sempre sul Corriere di Urbano Cairo il ritorno anticipato sulla tv di Urbano Cairo: «Ho avvertito l' urgenza di affrontare un momento politico irripetibile». L' 8 settembre, alla vigilia dell' esordio stagionale sulla medesima rete del medesimo editore, era toccato a Giovanni Floris pontificare dalle colonne del medesimo quotidiano. Il giorno dopo, invece, parola ad Andrea Salerno, direttore dell' emittente di Urbano Cairo sul giornalone di proprietà di Urbano Cairo.

Titolo vertiginoso: «La politica accetti il confronto. La7 è pronta, serve al Paese». Merlino, Floris, Salerno, Formigli: tu chiamale, se vuoi, sinergie.

Le stesse, forse, che presiedono alle critiche (?) di Aldo Grasso ai programmi della solita rete del solito editore («Mentana e la crisi, un vero leader della maratona in diretta», 29 agosto), o al silenzio sul buco preso da Otto e mezzo sul nuovo partito di Renzi, causa preregistrazione dell' ennesima puntata anti Lega. Manca Massimo Giletti, ma c' è tempo, parte domenica. Nell' attesa, un dettaglio rimasto in sospeso: che cos' avrà risposto Formigli alla domanda sulla nostalgia della Rai? «Sono felicissimo di lavorare qui e assaporo ogni giorno la libertà editoriale». Sinergie saporose.

urbano cairo andrea salerno, tiziana panella e diego bianchi urbano cairo andrea salerno, marco ghigliani giovanni floris urbano cairo massimo giletti enrico mentana urbano cairo enrico mentana enrico mentana premiato da urbano cairo giletti cairo merlino