''VENGO DA NEW YORK E SO CONDENDA PE FA STA SFILATA'' - VE LA RICORDATE? NEL 1992 SI PRESENTÒ A MISS ITALIA NEL MONDO VESTITA DA STATUA DELLA LIBERTÀ SFODERANDO UN ACCENTO ITALO-AMERICANO IRRESISTIBILE DAVANTI A UN FABRIZIO FRIZZI PROFESSIONALE COME SEMPRE. NEL FRATTEMPO È DIVENTATA UN MITO SU YOUTUBE E TWITTER, E OGGI ''LALLERO'' RIPESCA UNA PERLA INEDITA. ECCO I VIDEO E CHE COSA FA OGGI

? 1992, da Miss Italia nel Mondo: 8 secondi 'inediti' di Sandra Marchegiano. pic.twitter.com/cIbrH9ad37 — lallero (@SeeLallero) 19 aprile 2019

“Sono Sandra Marchegiano, vengo da New York e so condenda pe fa sta sfilata“. Non è né una influencer né una webstar, eppure Sandra Marchegiano è diventata – a sua insaputa – un idolo del web. Lei, italo-americana, all’epoca dei fatti (si parla degli Anni Novanta) partecipò a un’edizione di Miss Italia nel Mondo condotta da Fabrizio Frizzi… vestita da Statua della Libertà. Quel video, così iconico, è rimasto negli annali del trash italiano.

Ma che fine ha fatto Sandra Marchegiano e che fa oggi nella vita? E’ una bellissima donna che vive in America e lavora come estetista in un wellness center nel New Jersey. Dal 2006 è sposata con un italo-americano, Luis Spagnola. Con lui ha tre figli piccoli (due bambini e una bambina). Ecco le foto pubbliche trovate sul suo profilo Facebook.

