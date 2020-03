23 mar 2020 10:06

''VOGLIO PENSARTI CON IL TUO ADORATO FIGLIO A RIDERE DELLA FOLLIA DELLA VITA'' - IL RICORDO DI GIORGIA PER MARINA MARCELLETTI, MADRE DI ALEX BARONI, VITTIMA DEL CORONAVIRUS - L'ANNUNCIO LO AVEVA DATO UNA NIPOTE: ''AVEVA UNA TRECCIA LUNGHISSIMA ED ERA LA DONNA PIÙ SOLARE CHE ABBIA MAI CONOSCIUTO'' - DOPO LA PERDITA DEL FIGLIO IN UN INCIDENTE IN MOTO (AVEVA 36 ANNI), AFFRONTÒ LA VITA CORRENDO