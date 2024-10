31 ott 2024 16:09

UN'ALTRA PERLA-PIRLA DI TELEMELONI - GIOVANNI MINOLI È RIUSCITO A FAR PIAZZARE IL SUO “MIXERSTORIA: LA STORIA SIAMO NOI” NELLA MATTINA DI RAI3, TERREMOTANDO UNO SPAZIO CHE AVEVA UNA SICUREZZA: MICHELE MIRABELLA E IL SUO “ELISIR” – LO STORICO PROGRAMMA DEL TERZO CANALE NON SOLO HA DOVUTO RINUNCIARE A MEZZ’ORA DI PROGRAMMA, MA HA FINITO PER PERDERE SHARE E 100MILA SPETTATORI A PUNTATA. E LA TRASMISSIONE DI MINOLI? IN MEDIA È SOTTO DEL 2% RISPETTO A QUANTO PORTAVA A CASA “ELISIR” E…