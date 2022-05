UN'ALTRA "PENTITA" DELLA CHIAPPA AL VENTO - ADELE EXARCHOPOULOS, LA 28ENNE ATTRICE FRANCESE DIVENUTA FAMOSA CON "LA VITA DI ADELE", FILM IN CUI CI HA DELIZIATO CON 7 MINUTI DI SESSO LESBO ESPLICITO CON LEA SEYDOUX, ORA CHE HA RAGGIUNTO LA FAMA FA DIETRO FRONT: "HO DECISO DI CHIUDERE CON IL NUDO. SOGNO SEMMAI DI DOPPIARE UN CARTOON DISNEY" (DA COME GEMEVA NE "LA VITA DI ADELE" POTREBBE DOPPIARE "BIANCANEVE SOTTO I NANI") - SE NON RICORDATE QUELLE SCENE HOT, ECCO IL VIDEO!

SCENA DEL FILM "LA VITA DI ADELE"

Estratto dell'articolo di G.S. per “il Messaggero”

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 9

[...] «Se mi riconosco in questa generazione? Soltanto nel dinamismo, anch' io vado sempre di corsa. Ma non sono disillusa né malinconica e soprattutto non amo fare baldoria», rivela l'attrice che, dopo il travolgente successo del film di Kechiche, ha sentito l'esigenza di mettere radici diventando mamma del piccolo Ismaël, 5 anni, avuto dal rapper francese Doums, e affermandosi nel cinema d'autore, addirittura sperimentale come la commedia surreale Mandibules - Due uomini e una mosca.

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 8

Mentre Seydoux si trasformava in una superstar internazionale divisa tra il ruolo di Bond Girl e le opere di maestri come Wes Anderson e David Cronenberg che ora accompagnerà a Cannes nella veste di protagonista femminile del thriller Crimini del Futuro.

«Dopo il film di Kechiche mi hanno offerto tanti ruoli in cui la sensualità era tutto», racconta Adèle, che punta ancora sull'immagine acqua e sapone e ama presentarsi senza trucco, «ma io non do importanza alla bellezza, conta di più la libertà. E dopo la nascita di mio figlio ho deciso di chiudere con il nudo. Sogno semmai di doppiare un cartoon Disney...». Con che criteri decide i film da interpretare oggi che è un nome di richiamo? «Non ho mai avuto una strategia. Scelgo i ruoli secondo l'istinto. Ho girato Generazione low cost perché sono rimasta sedotta dalla grande libertà di Lecoustre e Marre. Il film suscita tante domande senza dare le risposte».

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 1

LIBERTÀ

A differenza di Seydoux, che ha rinnegato La Vita di Adele accusando il regista di aver approfittato dell'ingenuità delle protagoniste, Exarchopoulos non ha mai preso le distanze da quel cult che le ha cambiato la vita. «Della lavorazione», dice, «ricordo l'intensità e la libertà». Ed è andata avanti per la sua strada. [...]

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 13 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 12 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 11 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 16 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 3 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 10 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 15 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 4 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 14 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 5 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 7 adele exarchopoulos nel film la vita di adele 6

adele exarchopoulos nel film la vita di adele 2