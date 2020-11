L'AMICHEVOLE DELLA NAZIONALE (15,7%) - BENE ''ALL TOGETHER NOW'' (16%) - SCIARELLI (10,5%) - PALOMBA SPECIAL (4,1%) - PURGATORI (3,6%) - LA REPLICA IN CHIARO DI 'XFACTOR' (2,7%) - LA BIGNARDI CHIUDE CON L'1,9% - MORENO (5,7%), CUCCIARI (5,7%), PALOMBA (5,2-5%), GRUBER (7,2%) - 'STRISCIA' (16,5%) - E.DANIELE (15,7-13,8%), CLERICI (13%), 'FORUM' (16,4%) - BORTONE (11,7%), MATANO (16,3%), D'URSO (14,1-15,1%) - VESPA (8,1%), ''RESTART'' (2,8%), MANNONI (9,8%), 'FAKE' (1,4%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 11 novembre 2020, su Rai1 l’amichevole Italia-Estonia ha conquistato 4.162.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.289.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Il Sole a Mezzanotte ha interessato 1.797.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha catturato l’attenzione di 1.450.000 spettatori (6.6%).

ALL TOGETHER NOW

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.252.000 spettatori pari ad uno share del 10.5%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 886.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 687.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su TV8 X Factor ha segnato il 2.7% con 503.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio ha catturato l’attenzione di 428.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Daughter of the Wolf si porta al 2.7% con 678.000 spettatori. Sul 20 Il Risolutore è la scelta di 643.000 spettatori con il 2.7% di share mentre su Iris Unbroken è visto da 668.000 telespettatori (3%).

Ascolti TV Access Prime Time

Guess my Age al 2.7%.

federica sciarelli

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.559.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.7% con 1.564.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.128.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.503.000 spettatori pari al 5.7% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.910.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.420.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.372.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.001.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 730.000 spettatori con il 2.7% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 676.000 spettatori con il 2.5%.

Preserale

Caduta Libera al 19.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.628.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.079.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 3.130.000 spettatori con il 16.7% di share e Caduta Libera 4.323.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha raccolto 835.000 spettatori (4%) e NCIS 1.243.000 (5%). Su Italia1 CSI: NY segna il 2.7% con 662.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 3.905.000 spettatori con il 16.6% di share e Blob segna 1.308.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 952.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 178.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 260.000 (1.2%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 324.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 334.000 spettatori (1.5%).

barbara palombelli stasera italia

Daytime Mattina

Agorà 9%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 924.000 telespettatori con il 16% di share e la puntata di Storie Italiane è stata seguita da 957.000 spettatori con il 15.7% di share nella prima parte e da 982.000 spettatori (13.8%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.092.000 spettatori (16.8%) nella prima parte, 1.067.000 (17.6%) nella seconda e 894.000 (14.8%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3% con 191.000 spettatori.

Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 211.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 599.000 spettatori pari al 9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7% con 424.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 142.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 223.000 (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 238.000 spettatori pari al 3.9%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 31.000 spettatori (0.5%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer convince 99.000 spettatori (1.5%) nella prima puntata e 104.000 (1.7%) nella seconda.

Daytime Mezzogiorno

La Clerici 13%.

daria bignardi

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 13% con 1.647.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.543.000 telespettatori con il 16.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 458.000 spettatori con il 6% nella prima parte e 916.000 spettatori (7.8%) nella seconda. Su Italia 1 The Mentalist è la scelta di 286.000 spettatori con il 3.7% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.6% di share con 854.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.084.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Elisir è seguito da 515.000 spettatori (7.1%), Quante Storie si porta al 6.1% con 901.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 114.000 spettatori con l’1.5% di share nella prima parte e 199.000 (1.5%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 645.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 408.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte e 594.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.7% con 112.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso delle Signore in volo verso il 18%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.686.000 spettatori (11.7%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.187.000 spettatori (17.8%). La Vita in Diretta informa 2.501.000 spettatori con il 16.3% (presentazione 1.965.000 – 15%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.874.000 spettatori (16.8%), Una Vita ha convinto 2.644.000 spettatori con il 16.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22% con 2.993.000 spettatori (finale 2.332.000 – 18.9%); il Grande Fratello Vip sigla il 17.8% di share con 2.174.000 spettatori e Il Segreto il 15.4% con 1.936.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 14.1% con 1.979.000 spettatori nella prima parte, al 15.1% con 2.449.000 spettatori nella seconda e al 14.1% con 2.482.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Ore 14 informa 357.000 spettatori (2.3%), il Question Time di Rai Parlamento informa 179.000 spettatori (1.3%). Detto Fatto ha convinto 479.000 spettatori (3.8%), Resta a Casa e Vinci 365.000 (2.5%).

il paradiso delle signore

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.172.000 spettatori (7.2%) nel primo episodio, 1.126.000 (7.4%) nel secondo e 934.000 (6.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 635.000 spettatori (4.9%) e Friends diverte 385.000 spettatori (2.6%); il Grande Fratello Vip sigla il 2.3% di share con 363.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.341.000 spettatori (20.3%) e Geo 2.017.000 spettatori con il 12.9% di share (Aspettando Geo 1.144.000 – 9.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 868.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 489.000 spettatori con il 3.7% e Tagadà #Focus convince 397.000 spettatori (3.2%); Senti chi Mangia intrattiene 169.000 spettatori con l’1.2% di share e Senti chi Mangia – Non si butta via niente 150.000 (1%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 156.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Restart 2.8%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 601.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 720.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%. Su Rai2 Restart segna 369.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 9.8% con 748.000 spettatori. Su Italia1 Operazione U.N.C.L.E viene visto da una media di 364.000 ascoltatori con il 5.9% di share. Su Rete4 Il Giorno della Civetta ha segnato l’1.8% con 104.000 spettatori. Su TV8 Piacere Maisano è la scelta di 135.000 spettatori con il 2.7% di share, sul Nove Fake – La Fabbrica delle Notizie sigla l’1.4% con 143.000 spettatori.

MANNONI

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.975.000 (23.1%)

Ore 20.00 6.310.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 2.570.000 (16.3%)

Ore 20.30 2.269.000 (8.3%)

TG3

Ore 14.25 2.214.000 (14.5%)

Ore 19.00 3.065.000 (14.6%)

TG5

Ore 13.00 3.456.000 (21.6%)

Ore 20.00 5.293.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.764.000 (13.8%)

Ore 18.30 734.000 (3.6%)

TG4

Ore 12.00 283.000 (2.8%)

Ore 18.55 773.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 789.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.673.000 (6.4%)

TG8

Ore 12.00 87.000 (0.8%)