L'AMORE VIEN "BALLANDO"? - IL FILARINO TRA BIANCA GUACCERO E IL SUO MAESTRO DI BALLO GIOVANNI PERNICE È SEMPRE PIÙ PALESE (NONOSTANTE LEI LO NEGHI) - NEL DIETRO LE QUINTE DI "BALLANDO CON LE STELLE" NON SI PARLA D'ALTRO: "BASTA GUARDARLI PER CAPIRE CHE IL FLIRT È GIÀ IN ATTO" - LA CONDUTTRICE NON HA UNA RELAZIONE DA OTTO ANNI, DA QUANDO SI È SEPARATA DAL MARITO DARIO ACOCELLA, E SAREBBE PRONTA A "INNAMORARSI DI NUOVO" - IL CASO PERNICE, ACCUSATO DI USARE UN LINGUAGGIO TROPPO DURO DURANTE LE PROVE DELLA VERSIONE INGLESE DI "BALLANDO"

Bianca Guaccero and Giovanni Pernice with their Quickstep during the fourth night of #BallandoConLeStelle! #StrictlyComeDancing #Strictly pic.twitter.com/NxhRRwDmrG — Andrea ? (@ANDREAESCIT) October 19, 2024

Estratto dell'articolo di Roberto Alessi per “Novella 2000”

bianca guaccero giovanni pernice 4

Bianca Guaccero è precisa: niente amore con il suo maestro di Ballando con le stelle Giovanni Pernice. Eppure, dietro le quinte dello show non si parla d’altro: «Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto».

Vero? Falso? Una cosa è certa: si piacciono. Lui dice che lei è bellissima e questa non è certo una scoperta; di grande talento, pure questo è assodato; simpatica. E anche lei con lui non è che si risparmia in complimenti.

D’altra parte lui non è solo un bellissimo uomo, ma è anche un fior fior di professionista e per Bianca avere a che fare con una persona di talento e con una carriera di grande spessore come quella di Giovanni non è una cosa da mettere in secondo piano.

bianca guaccero giovanni pernice 2

Pernice, che è un campione mondiale e detiene più di un record in diverse discipline di ballo, dal 2015 al 2023 è stato una delle star di Strictly Come Dancing, il Ballando con le stelle inglese. Poi ha deciso di lasciare lo show britannico dopo una serie di polemiche perché due ex concorrenti avevano sollevato un problema: Giovanni era troppo duro con loro e avevano usato la parola “bullismo” che in pieno boom del politically correct suona come una condanna ancor prima di sapere come stanno le cose.

In pratica lo accusavano di usare un linguaggio troppo duro durante le prove. Fosse vissuto in quest’epoca Rudolf Nureyev, famoso per i suoi terribili cazziatoni ai colleghi e alle colleghe di ballo, gli avrebbero dato alla sedia elettrica. […]

bianca guaccero giovanni pernice 3

Ma ballo parte, ci potrebbe essere una storia tra loro? Lei è single da troppo: un’astinenza sentimentale lunga otto anni. Da quando si è separata dal marito Dario Acocella, regista di talento, non ha avuto più storie d’amore e si è dedicata oltre che al lavoro alla figlia Alice, che oggi 10 anni.

E pure Giovanni si dice single da molto, credo da quando è finita la sua storia d’amore con l’attrice inglese Georgia May Foote che poi ha sposato il collega Kris Evans. Poi, fio a pochi mesi fa si diceva che era legato a una modellas, Molly Brown, ma ora pare sparita. […]

