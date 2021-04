L'ATTORE BRITANNICO NOEL CLARKE ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI - 20 DONNE SOSTENGONO DI ESSERE STATE ABUSATE DALL'ATTORE E REGISTA, PREMIATO QUALCHE GIORNO FA AI BAFTA (CHE INTANTO LO SOSPENDONO) - LA NOTIZIA E' STATA DIFFUSA IERI SERA POCO PRIMA CHE ANDASSE IN ONDA UN EPISODIO DI ''VIEWPOINT'' IN CUI CLARKE E' PROTAGONISTA - IN RETE INTANTO TORNA A GIRARE IL VIDEO IN CUI CLARKE USA IL MICROFONO COME UN PENE... - VIDEO E FOTO

Dagotraduzione dal Mailonline

Il premio televisivo Bafta ha sospeso il pluripremiato regista e attore britannico Noel Clarke dopo che 20 donne lo hanno accusato di molestie sessuali, palpeggiamenti e bullismo tra il 2004 e il 2019. Ritirato anche il premio che gli era stato consegnato qualche giorno fa alla Royal Albert Hall, durante la serata di premiazione.

Una delle presunte vittime, che ha lavorato con Clarke tra il 2014 e il 2017, ha raccontato di aver subito palpeggiamenti durante un viaggio in ascensore. Inoltre, secondo diversi resoconti, Clarke ha mostrato ai suoi colleghi foto e video sessualmente espliciti.

Altre donne hanno denunciato contatti fisici non desiderati, tra cui baci e carezze. Una in particolare, che da adolescente aveva recitato in Kidulthood, il film d'esordio di Clarke, ha detto che un giorno, verso l'inizio delle riprese, «mi ha messo la lingua in bocca» e in seguito l'avrebbe costantemente afferrata e avrebbe cercato di baciarla.

La notizia, che è stata diffusa ieri sera poco prima che la tv inglese trasmettesse il nuovo crime Viewpoint in cui Clarke è protagonista, ha suscitato numerose polemiche. Secondo gli utenti lo spettacolo non andava trasmesso. Critiche sono arrivate anche per la decisione dei Bafta di premiare Clarke lo scorso 10 aprile: The Guardian ha infatti fatto sapere di aver informato delle accuse i responsabili ben 13 giorni prima la consegna dei premi.

Intanto sui social è tornato a circolare un video del 2019 in cui l'attore usa il microfono come un pene durante un evento dedicato al Doctor Who.

Clarke si è difeso dicendo che «in 20 anni di carriera ho messo l'inclusività e la diversità in prima linea nel mio lavoro e non ho mai avuto un reclamo contro di me. Se qualcuno che ha lavorato con me si è sentito a disagio o poco rispettato, mi scuso sinceramente. Nego con veemenza qualsiasi condotta sessuale scorretta o illecita e intendo difendermi da queste false accuse».

L'attore e regista, 45 anni, sposato con l'ex truccatrice Iris Da Silva, tre figli, ha scritto e interpretato la trilogia cinematografica Kidulthood, Adulthood e Brotherhood, oltre ad aver partecipato a molti successi televisivi tra cui Doctor Who.

