22 set 2021 17:18

L'ERA DEL FISCHIONE BIANCO - AL CONCERTO TRIBUTO PER BATTIATO ALL'ARENA DI VERONA È ARRIVATA UNA VALANGA DI FISCHI PER AL BANO E SGARBI, NON APPENA I DUE SONO SALITI SUL PALCO - IL CANTANTE: "VORREI DEDICARVI UNA POESIA, UN SONETTO, MA LA MIGLIOR COSA È CHE IO ME NE VADA…" - IL CRITICO D'ARTE (CHE SI È SCHIERATO CONTRO IL GREEN PASS) RISPONDE AL PUBBLICO: "SALUTO MIA SORELLA E TANTO MI BASTA, E A QUELLI CHE MI INSULTANO DICO "SIATE FELICI"…" - VIDEO