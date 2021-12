22 dic 2021 19:56

UN'ESTATE IN ESILIO CON I ROLLING STONES - LE FOTO "INTIME" DI DOMINIQUE TARLE’ DURANTE LA REGISTRAZIONE DEL LEGGENDARIO ALBUM "EXILE ON MAIN ST.", ESPOSTI IN UNA MOSTRA A PARIGI - NEL 1971, IN UNA VILLA DELLA COSTA AZZURRA, SUCCESSE DI TUTTO: TRA IMPROVVISAZIONI NOTTURNE, CAPITAVANO GRAM PARSONS, ERIC CLAPTON O CEFFI DEI BASSIFONDI DI MARSIGLIA, CHE PROCURAVANO GLI STUPEFACENTI... - VIDEO (16 MIN)