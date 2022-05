26 mag 2022 08:23

L'EX STAR DELLA REALITY TV JOSH DUGGAR CONDANNATO A OLTRE 12 ANNI DI GALERA PER POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - IL 34ENNE DOVRA’ SCONTARE ANCHE 20 ANNI DI LIBERTÀ VIGILATA DURANTE I QUALI NON POTRÀ AVERE CON MINORI CONTATTI CHE NON SIANO SUPERVISIONATI - DUGGAR ERA DIVENTATO NOTO CON LE SERIE “19 KIDS AND COUNTING”