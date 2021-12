E' FINITA L'ERA DEL GRANDE PENNELLO - AEBN, IL SITO CHE MONITORA LE PREFERENZE PORNO DEGLI UTENTI IN RETE, HA PUBBLICATO UN REPORT SECONDO CUI LA CATEGORIA "BIG COCK" È IN CADUTA LIBERA, LA SI SCEGLIE SEMPRE MENO - BARBARA COSTA: "AEBN SI È FATTA GLI AFFARI DEI PIÙ GRANDI SITI DI E-COMMERCE, E HA SCOPERTO CHE TRA I DILDO MENO VENDUTI CI SONO QUELLI SUPERIORI AI 22 CM. E CHE QUELLI TRA I 20 E I 22 CM SONO PIÙ COMPRATI (E USATI?) DAI MASCHI, MENTRE LE DONNE PREFERISCONO GIOCARE CON…"

the chronicles of mandingo

Barbara Costa per Dagospia

Più grande non è meglio? Più grande non va bene più? Non tira più, non piace più, e perché? Che sta succedendo, ci stiamo porno deprimendo, impigrendo, accorciando?

Ad ogni modo, ecco i fatti: AEBN, il sito che monitora le nostre mutande, cioè il sito che segue tutti i nostri porno-viaggi in rete, e che da 22 anni delle nostre gite onanistiche fa statistiche, ha pubblicato un report allarmante: nel porno la categoria "Big Cock" è in caduta libera, la si sceglie sempre meno, chi vi tappa per masturbamente divertirsi è fuori moda, un matusa, un demodé, un romantico legato a una visione di un pene grosso del tempo che fu.

teen size queens

Che si fa? Come si risolve? Con un bel sospiro e la tranquillità che dà una giusta visione delle cose: la ricerca pubblicata è vera, e innegabile, e però AEBN precisa che la "penosa" situazione non è grave come potrebbe sembrare: se è un fatto che la categoria "pene grande" non è più cercata come prima (e forse mai più si alzerà ai picchi del 2007, e del 2010, quando pareva non potesse esserci porno e specie anal senza un pene o più peni esagerati), è più esatto dire che oggi, nei siti porno free, la categoria "pene enorme" è sparpagliata e non è più quasi una categoria a sé, nel senso che quasi in ogni video che non sia amatorial c’è in azione un pene al di sopra della media.

sean michaels porn dvd (2)

Se i peni nel porno professionale segnano una lunghezza mediamente pari a 18 cm, e da questa non scendono (e una tale lunghezza – e proporzionata larghezza – servono, perché il pene nel porno è attore in sé, fa scena a sé, fa parte a sé, dacché deve essere visto, e bene, che va dentro e fuori dal sesso/ano/bocca, e sotto i 18 cm è molto difficile inquadrarlo come si deve e merita) i siti porno ormai riversano nella sezione "pene grande" un po’ tutti i peni di tutti gli attori e di tutti i tipi di scena, e ci sono siti che riservano al segmento "pene grande" peni davvero eccezionali, mooolto al di sopra della media, come oggi nel porno sono i 27 (sono di più?) cm del pornostar Dredd, i +30 di Mandingo, o dell’inglese Danny D. (che in realtà misura 24 cm, ma sembra un 30 data la magrezza del proprietario).

rocco siffredi

Le sezioni "pene grande" sono piene di peni afroamericani, e sono le sezioni dove fanno la loro bella figura Rocco Siffredi e maturi colleghi che col loro spropositato "amico" hanno fatto fortuna: secondo AEBN, c’è un bel numero di persone che preferisce più i porno vecchi che nuovi di Sean Michaels (28 cm!), e di Lex Steele (24 cm).

rocco siffredi pene

E c’è chi trova tuttora modo e motivo di eccitarsi coi peni porno d’epoca di Jamie Gillis e di John Holmes: son questi porno fruitori a cui non fa difetto la differenza coi porno che si giravano allora – coi peni di allora – rispetto a quelli impiegati sui set di oggi.

rico strong

Se un tempo i big cock nel porno scarseggiavano ma pure non erano così richiesti, perché i film erano girati con prospettiva in terza persona, con angoli di ripresa ampi, e le telecamere non enfatizzavano più di tanto i genitali, nel porno presente comanda il POV (punto di vista in prima persona), il gonzo (soltanto sesso, senza plot, conta la prestazione e chi la fa, pene compreso), e si usano luci e mirate inquadrature e messe a fuoco e angolazioni e posizioni per fare apparire un pene più grande di quanto già in realtà esso sia. AEBN pubblica i trends degli ultimi mesi, e qui i 5 attori etero più visti sono tutti sessualmente baciati da madre natura, e al primo posto c’è Isiah Maxwell (25,5 cm), seguito da Jax Slayher (25,5 cm) Prince Yahshua (26,6 cm), Rob Piper (26,6 cm), e Rico Strong (com’è che non trovo da nessuna parte i suoi centimetri di pene esatti…!?).

prince yahshua 3

Se c’è un pubblico a cui il pene grande piace sempre e comunque, e il pene grande è la prima qualità che esige e cerca nella scelta di un video porno, è quello gay. AEBN li smaschera e svela che è la dimensione del pene che guida le scelte dei video, e solo in un secondo tempo vengono sode natiche, e i volti, dei performer. La fascia di pubblico a cui un pene grande interessa poco e niente? Quella transex, per cui la sua presenza risulta un bonus.

prince yahshua 2

E non finisce qui. AEBN si è fatta gli affari dei più grandi siti di e-commerce, e ha scoperto che tra i dildo meno venduti ci sono quelli che hanno un fallo finto +22 cm. E che i dildo con un fallo tra i 20 e i 22 cm sono più comprati (e usati?) dai maschi, mentre le donne preferiscono giocare con dildo tra i 15 e i 17 cm. E che le donne sono più attirate da sex toys che vibrano e leccano il loro clitoride, garantendosi così gli orgasmi, e i soldi spesi.

prince yahshua 1

