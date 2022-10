L'INFLUENCER CACCIATRICE FA INCAZZARE GLI ANIMALISTI - A "LA ZANZARA" CARLOTTA MANZOTTI, CHE SU INSTAGRAM È DIVENTATA FAMOSA PER LE SUE FOTO A CACCIA, È STATA TRAVOLTA DELLA CRITICHE: "SEI UNA SUBUMANA, UNA STUPRATRICE DI VITE" - LA 24ENNE DI VITERBO FA SPALLUCCE: "MINACCE? "ME NE ARRIVANO UN BEL PO', NON CI FACCIO CASO. MI PIACE SCUOIARE IL CINGHIALE. IN CASA HO SEI FUCILI E TRE CARABINE MA NON SPAREREI A UN LADRO, CI TENGO AL MIO LAVORO E AL PORTO D'ARMI"

Da La Zanzara – Radio 24

carlotta manzotti 6

C’è anche la cacciatrice influencer, nel meraviglioso mondo dei social. Si tratta di Carlotta Manzotti, una bella ragazza di 24 anni della provincia di Viterbo, che non si fa scrupoli a condividere sui social le sue imprese venatorie e a vantarsi dei suoi abbattimenti.

E’ sponsorizzata dai più importanti brand del settore compresi quelli delle armi. A La Zanzara su Radio 24 confessa: “Caccio da quando ho preso il porto d’armi a 18 anni, la mia famiglia è una famiglia di cacciatori sia dalla parte di mio padre che di mia madre. Sin da piccolina sono circondata da cacciatori”. Quante minacce ricevi ogni giorno?: “Un bel po', ma non ci faccio caso”. Come sei diventata influencer di questo settore?: “Molto semplicemente pubblicando le mie foto di quello che facevo, come tutti i ragazzi di oggi pubblicano foto sui social, ad un certo punto sono stata notata dalle aziende e mi hanno contattato…Oggi campo così”.

carlotta manzotti 1

Quanti fucili hai a casa?: “Ho sei fucili, tra carabine, fucili da tiro e fucili da caccia”. Se entrasse un ladro minaccioso a casa tu spareresti?: “No. Tengo al mio lavoro e al mio porto d’armi. E comunque quello che si dice sui cacciatori non è vero. La stragrande maggioranza sono persone buone e pacifiche che amano la natura, il prossimo, gli animali e ci penserebbero mille volte prima di fare un gesto del genere”. Tu hai una passione per la caccia al cinghiale?: “Soprattutto per la braccata al cinghiale, che è la caccia di gruppo”.

carlotta manzotti 3

Quanti abbattimenti fai in un anno?: “L’anno scorso con la squadra abbiamo fatto 300 abbattimenti, personalmente nelle varie braccate in Italia e in Europa ho abbattuto 15 cinghiali”. Dopo cosa hai fatto con questi cinghiali, li ha mangiati, e li hai scuoiati tu prima?: “Esattamente, li abbiamo puliti e poi mangiati, a me piace scuoiare il cinghiale. Sono una ragazza con le unghie rifatte a cui piace scuoiare i cinghiali”. Uno che si fidanza con te qualche paura potrebbe averla?: “Ma no, magari questa cosa produce entusiasmo e adrenalina. Una ragazza con le unghie lunghe che scuoia un cinghiale”. Lei per chi ha votato?: “Non per l’altra sponda che tutti sappiamo, non per la sinistra. Fate voi…”.

carlotta manzotti 2

E dopo i cinghiali, cosa ti piace cacciare?: “L’altra caccia per cui ho passione è la lepre. Ora in questo momento sto facendo la lepre perché il cinghiale si apre il 2 novembre”. Che cos’è per te il fucile?: “Per me entrare in armeria è come per un bambino entrare in un negozio di giocattoli, però prima del fucile c’è il cane”. C’è qualcuno che dice che la lepre è un essere indifeso?: “Assolutamente no, tutti gli animali sono esseri indifesi, anche noi siamo essere indifesi. Il divertimento c’è da sempre, da secoli, deve continuare ad esserci”.

carlotta manzotti 4 carlotta manzotti 5