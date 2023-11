L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE FARÀ FUORI UN ALTRO MESTIERE: IL CANTANTE - YOUTUBE STA TESTANDO UNA NUOVA FUNZIONE DELL'IA CHE PERMETTE A CHIUNQUE DI CREARE UN BRANO DAL PROPRIO PC: BASTERÀ INDICARE LO STILE DELLA CANZONE E "DREAM TRACK" (COSI' SI CHIAMA IL SOFTWARE) LO PRODURRA' - TRA L'ELENCO DI VOCI CHE POTRANNO ESSERE SCELTE CI SONO QUELLE DI TUTTI GLI ARTISTI CHE HANNO UN ACCORDO CON GOOGLE - L'INCUBO DEI "DEEPFAKE" PER I MANAGER DEGLI ARTISTI

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per “La Repubblica”

Quando un anno fa è stata lanciata ChatGpt, la più popolare tra le intelligenze artificiali generative in grado di imitare la creatività umana, in molti hanno sottolineato la sua capacità di scrivere canzoni inedite. A quei testi, tuttavia, mancava la cosa più importante: una voce che li interpretasse e una musica che li accompagnasse. Era solo questione di tempo.

Google ora vuole chiudere il cerchio. E per questo sta testando su YouTube una nuova IA generativa che permetterà a chiunque di creare una breve traccia musicale a partire da un prompt, vale a dire una semplice descrizione testuale. Questo servizio sperimentale, chiamato Dream Track, consentirà agli utenti di completare i loro brani con la voce e lo stile di artisti famosi che hanno stretto un accordo con Google. [...]

Dream Track penserà a tutto: dalla generazione dei versi alle note della canzone. Gli utenti potranno influenzare l’arrangiamento dei brani canticchiando all’IA una melodia. L’esperimento di Google è uno dei primi passi verso la clonazione — legale — degli artisti. Proprio YouTube, pochi giorni fa, ha modificato i suoi termini di servizio per proteggere cantanti e aziende discografiche che usano la piattaforma per diffondere la loro musica. Le nuove regole impongono ai content creator di dichiarare in modo esplicito se un video con immagini realistiche è stato generato grazie all’IA.

L’incubo del music business si chiama infatti deepfake: sono audio creati con l’intelligenza artificiale i cui algoritmi sono allenati sulla voce di una persona. In questo modo l’IA è capace di far dire a un individuo qualcosa che non ha mai detto. Nel caso di un cantante, tutto ciò si traduce in un brano inedito. Su YouTube esistono già molti canali dedicati a cover di brani famose interpretate da artisti del presente o del passato, tutte realizzate con l’IA. [...]

