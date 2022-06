Giuseppe Candela per Dagospia

ALESSANDRO CATTELAN SBARCA SU RAI2: ECCO COSA FARA'

Da una parte il flop di "Da Grande", dall'altra il successo dell'"Eurovision". Nel mezzo l'esperienza a Netflix ma nel futuro di Alessandro Cattelan, oltre al teatro, c'è Rai2. Dagospia può anticipare che nella prossima stagione, a partire da metà settembre, sbarcherà sulla seconda rete del servizio pubblico. Condurrà un nuovo programma in onda in seconda serata per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì), uno show simile a "E poi c'è Cattelan" che andava in onda su Sky. In queste ore si starebbe definendo il numero delle puntate.

I FERRAGNEZ LAVORANO AL BIS

Le piattaforme sono blindate, le bocche sono cucite, le penali pesano. A Milano gira voce che sarebbe in cantiere (qualcuno fa addirittura sapere che sarebbero in corso le riprese) una seconda stagione dei "The Ferragnez", la docuserie con Chiara Ferragni e Fedez disponibile su Amazon Prime Video.

MUSIC FARM CON NICOLA SAVINO SU TV8?

Se Rai, in maniera sorprendente, tiene in panchina il titolo cult "Ora o mai più", altrove si punta proprio sull'effetto della trasmissione guidata da Amadeus. Dalle parti di via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: "Music Farm". L'ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l'operazione dovesse ottenere l'ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell'access prime time dopo la chiusura di Guess my age (anticipata da Dagospia).

FLORIS PUNTA SULLA FIGLIA DI MILLY CARLUCCI

Giovanni Floris nei panni di talent scout dei talk show. Il conduttore di "DiMartedì" ha deciso di puntare da qualche settimana su Angie (Angelica) Donati: preparata e bella presenza. Donati è la presidente di ANCE Giovani (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ma soprattutto è la figlia di Milly Carlucci. La mamma le avrà dato qualche lezione su come stare in video?

GIACOBBO NON CHIUDE, LE RIPRESE DI FREEDOM GIA' IN CORSO

Il settimanale Chi ne aveva annunciato la chiusura ma così non sarà. "Freedom-Oltre il confine", il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo, andrà ancora in onda su Italia1. Stando alle nostre fonti sarebbero già in corso le registrazioni per la nuova stagione.

SORPRESA DRUSILLA, SI PENSA AL BIS IN AUTUNNO

"Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo". Il programma della Foer in onda su Rai2 in una fascia molto complicata (contro i tg) ha debuttato con ascolti superiori alle aspettative, sopra il 5% di share, e con buona critica. Un test estivo che potrebbe portare a una riconferma anche in autunno, a Viale Mazzini ci stanno pensando.

ORIETTA BERTI NON GIUDICA PIU'

La notizia era stata accennata dal settimanale Oggi, ora possiamo confermarla e definirla ufficiale: Orietta Berti non prenderà parte alla terza edizione di "The Voice Senior". La cantante era arrivata nello show condotto da Antonella Clerici al posto di Albano, ora l'esperienza si è conclusa. Chi prenderà il suo posto?

INDOVINELLI

1) Tra guerra e pandemia c'è un ministro del governo Draghi che si occupa di cose importanti. Cerca informazioni sulla composizione del cast del prossimo Grande Fratello Vip. È solo un fan della trasmissione o spera di vedere nella reality (in quale ruolo?) una sua amica?

2) La conduttrice avrebbe dovuto condurre un evento molto importante ma il suo amante è stato travolto dalle polemiche, in extremis per evitare di attirare troppe attenzioni ha rinunciato. Di chi stiamo parlando?

3) Dicono che una bella conduttrice abbia improvvisamente perso le protezioni, tutta colpa degli ultimi risvolti sentimentali. "Questo è il suo ultimo anno in tv", commentano gli addetti ai livori. Chi è?