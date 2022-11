20 nov 2022 10:53

E' MORTO QUESTA MATTINA ALL'ALBA A ROMA, ALL'ETÀ DI 95 ANNI, GIANNI BISIACH - GIORNALISTA, SCRITTORE, AUTORE DI IMPORTANTI INCHIESTE E SPECIALI DI STORIA PER LA RAI, IN PARTICOLARE PER TV7 E PER IL TG1 PER CUI HA CURATO PER ANNI LA RUBRICA DI GRANDE SUCCESSO “UN MINUTO DI STORIA” - VIDEO