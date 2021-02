E' MORTO IL RE DEL PORNO! - SE NE VA A 78 ANNI PER PROBLEMI AL CUORE LARRY FLINT - FONDATORE ED EDITORE DELLA RIVISTA A LUCI ROSSE "HUSTLER" - VIVEVA SU UNA SEDIA A ROTELLE DOPO LE FERITE RIPORTATE IN UN ATTENTATO CHE LO HA RESO PARAPLEGICO NEL 1978. IL SERIAL KILLER NEONAZISTA, JOSEPH PAUL FRANKLIN, CONFESSÒ DI ESSERE L'AUTORE DELL'ATTACCO - QUATTRO ANNI FA, DOPO L'ELEZIONE DI TRUMP, AVEVA LANCIATO LA SUA ULTIMA SFIDA: OFFRÌ 10 MILIONI PER INCRIMINARE IL TYCOON - LA SUA VITA RACCONTATA IN UN FILM… - VIDEO

Da "la Stampa"

larry flint 6

Larry Flynt, fondatore ed editore della rivista a luci rosse "Hustler", è morto a Los Angeles a 78 anni per problemi cardiaci. La notizia è stata data dal fratello al Washington Post. Viveva su una sedia a rotelle in seguito alle ferite riportate in un attentato che lo ha reso paraplegico nel 1978. Il serial killer neonazista Joseph Paul Franklin confessò anni dopo di essere l' autore dell' attacco.

Il "re del porno" si era fatto conoscere per una serie di battaglie legali ispirate alla difesa della libertà di espressione, intendendo per questo anche la pornografia. Era stato spesso ai ferri corti con le femministe e la destra religiosa e una volta aveva fatto causa al televangelista Jerry Falwell in un caso arrivato fino alla Corte Suprema.

larry flint hustler

Quattro anni fa, dopo l' elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, aveva lanciato la sua ultima sfida: aveva offerto 10 milioni di dollari "in contanti" a chi avesse fornito prove sufficienti per avviare la procedura di impeachment e cacciare il presidente dallo Studio Ovale. Nato da una famiglia indigente in Kentucky il primo novembre del 1942, ebbe un' infanzia e un' adolescenza complicata. A 15 anni si arruolò come volontario nell' esercito usando documenti contraffatti e dopo il congedo si arrangiò con vari lavoretti, tra cui il contrabbandiere.

larry flint 5

Nel 1965 rilevò il bar della madre a Dayton, in Ohio, poi ne acquistò altri due e aprì poco dopo il primo "Hustler club", bar che offriva spettacoli di ballerine nude, a cui ne seguirono altri, sempre con la stessa formula, in altre città americane. Era il preludio alla carriera di editore che iniziò nel 1972. Flynt è stato sposato cinque volte. Il suo matrimonio più duraturo è stato con la quarta moglie, Althea (dal 1976 fino alla sua morte nel 1987). Ha sposato Elizabeth Berrios, nel 1998 e ha cinque figli. La vita di Larry Flynt è stata raccontata nel film «Larry Flynt oltre lo scandalo», diretto da Milo Forman e co-prodotto dal regista Oliver Stone.

