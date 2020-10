L'OFF-OFF È DI NUOVO ON - SI COMMUOVE SILVANO SPADA PRESENTANDO LA STAGIONE DEL TEATRO DI VIA GIULIA: SI ALZA IL SIPARIO DEL TEATRO IL 6 NOVEMBRE CON ENRICO LUCHERINI PER LA PRIMA VOLTA ATTORE IN PALCOSCENICO CON ''C'ERA QUESTO, C'ERA QUELLO: PIÙ INEDITO DI COSÌ...'' - SEGUONO MILENA VUKOTIC, ROBERTO HERLITZKA, ELENA CROCE, PINO STRABIOLI E MAURIZIO COSTANZO

enrico lucherini

Emilia Costantini per “il Corriere della Sera - Edizione Roma”

Si commuove Silvano Spada presentando, non senza grandi interrogativi a causa della pandemia, nonché molta accortezza nelle scelte spettacolari, la sua quarta stagione dell'Off/Off Theatre. «Sì - ammette il direttore - rischio di commuovermi nell'annunciare il programma, per il coraggio che abbiamo avuto tutti noi nel metterlo in piedi nonostante tutto. Ma anche stavolta vogliamo esserci con un cartellone ricco di nomi prestigiosi e di giovani attori e registi. È decisamente il programma più coraggioso e inedito che abbiamo creato da quando abbiamo iniziato».

silvano spada foto di bacco

Si alza il sipario del teatro di via Giulia il 6 novembre con Enrico Lucherini, per la prima volta attore in palcoscenico con C'era questo, c'era quello : più inedito di così... Il più famoso press agent del cinema italiano, si propone con un suo stile personale e irripetibile in un viaggio tra il glorioso passato, quando Roma era crocevia dei divi di tutto il mondo, e il presente. Subito dopo una grande attrice, Milena Vukotic in Milena ovvero Emilie du Châtelet di Francesco Casaretti, regia di Maurizio Nichetti: la storia di una sorprendente matematica, meravigliosa libertina e amante di Voltaire.

Poi tocca a un altro celebre attore, Roberto Herlitzka protagonista di Donna in Porto Pim tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Tabucchi, e di In viaggio con Dante , a cura di Teresa Pedroni. Lo stesso Spada si mette in gioco come autore di Maria José. L'ultima Regina d'Italia , interpretato da Elena Croce: gli avvenimenti storici vengono giudicati con severità, laddove emerga chiara la verità dei fatti. Un bell'omaggio a Paolo Poli è quello firmato e interpretato da Pino Strabioli, Sempre fiori, mai un fioraio, che nella seconda parte della stagione è anche protagonista e regista dello spettacolo Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più! con cui Maurizio Costanzo torna, dopo dieci anni, come autore teatrale.

roberto herlitzka foto di bacco (1)

Una commedia brillante sull'adulterio ieri e oggi, che doveva debuttare nel febbraio scorso, poi bloccata dal lockdown. Tra gli altri numerosi protagonisti, Iaia Forte in Istantanee di Katherine Mansfield; Quotidiane ispirazioni con Francesco Di Leva; Alda D'Eusanio autrice e interprete di Alda D'Eusanio. È nata una zucca ; Le rovine di Adriano con Urbano Barberini e Danilo Rea; Jackie con Tiziana Sensi sulla vita di Jackie Kennedy. Agli spettacoli di prosa, si aggiungono i concerti del Conservatorio di Santa Cecilia con ingresso gratuito. «Tanto impegno e tanto divertimento - conclude Spada - con la voglia di tornare a sorridere e al piacere di incontrarci».

pino strabioli simona marchini foto di bacco maurizio costanzo