L'ORMAI EX AVVOCATO DI PAMELA PRATI: ''NON HO CHIESTO CACHET, ERA UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI''. MA AVVOCATO, DOVREBBE SAPERLO: QUESTE RICHIESTE SI FANNO AL TRIBUNALE CON UN ATTO DI CITAZIONE, NON CON UN SMS AL PRODUTTORE DI BARBARA D'URSO A 4 ORE DALLA MESSA IN ONDA - ALTRE PRECISAZIONI DI IRENE DELLA ROCCA: DOPO IL MARITO FANTASMA, C'È ANCHE IL MESSAGGIO FANTASMA. ''L'HO VISTO SUL MIO CELLULARE MA NON L'HO MANDATO IO. E ORA È SPARITO. QUALCUNO DEVE AVERLO CANCELLATO''

Riceviamo e pubblichiamo da Irene della Rocca, già avvocato di Pamela Prati:

1. Non ho mai mandato richieste di alcun cachet per la signora orari alla trasmissione live non è la D'Urso, ma una richiesta di risarcimento danni, a causa delle varie diffide inviate alla trasmissione in passato

2. Non è MAI stata prevista e/o concordata con me la presenza mia alla trasmissione, infatti la stessa produzione già dal giorno precedente sapeva che sarei partita alle 16 al massimo; non ho il dono dell'ubiquità quindi mai sarei stata presente alla trasmissione, di cui perlatro non condivido i toni tout court e nella quale ho specificato anche verbalmente al produttore Spazzini che non era mia intenzione essere presente in una trasmissione non particolarmente adatta ad un professionista, secondo me, ovviamente

3. Io non ho MAI richiesto il diritto di replica, perché, conoscendo la fragilità emotiva della mia cliente sapevo che non avrebbe avuto facilità ad andare in video, e questo è confermato anche dalle molteplici mail scambiatr ieri con la redazione e produzione del programma, ma chiaramente, essendo stata richiesta dalla signora Prati, tramite un altro legale, la partecipazione stessa non poteva che essere a titolo gratuito

4. Nessuno ha portato via la signora Prati da Milano contro la sua volontà, anzi per la verità al momento in cui sono salita in macchina per andare in aeroporto, la signora è entrata anche lei a sorpresa, come ho spiegato in una mail alla redazione, alla produzione ed ai legali rti, mail che però è stata completamente omessa nella spiegazione degli autori, peraltro, per quanto a mia conoscenza, alla signora non è stato pagato neppure il biglietto di ritorno a Roma

5. La signora Prati è stata seduta accanto a me tutto il giorno e mi sorprende che non sapesse della richiesta di risarcimento danni, ma forse davanti ad accuse infondate che la hanno vista di nuovo ingiustamente denigrata davanti al pubblico, non ha saputo avere la lucidità di cercare la verità, che d'altronde avrebbe dovuto ben conoscere, perché troppo spesso nel mondo di oggi quello che dice una persona dietro uno schermo diventa vero anche se non lo è. E solo in questi tempi di disgregazione della società si dà importanza sempre di più all'apparenza che alla sostanza, arrivando a far esistere quello che non c'è.

6. Solo per amore di completezza martedì sera avevo rinunciato al mandato per la vicenda live, proprio perché la linea di difesa deve essere unica, oppure condivisa quando si è in più difensori e ritenevo la mia linea completamente antitetica a quella della collega, ma, non volendo mettere in difficoltà la Cliente, avevo rinunciato io al mandato, con preghiera della signora di continuare ad assisterla perché conosco lo sviluppo dei fatti

7. Ritengo di aver svolto il mio mandato con correttezza e professionalità, a prescindere dalle strumentalizzazioni fatte da live e da chi soffia nelle orecchie della signora Prati, alla quale auguro di poter dimostrare al più presto quale sia la verità, magari suggerendole di decidere da sola per il futuro, senza troppi suggeritori, e senza fuggire le responsabilità, se e quando ce ne siano

Avv. Irene della Rocca

Patrocinante in Cassazione

pamela prati a live noneladurso 4

DALL'INTERVISTA A IRENE DELLA ROCCA PUBBLICATA DA WWW.FANPAGE.IT

(…) Abbiamo richiesto specificamente di vedere il messaggio che la D'Urso ha raccontato sia stato mandato dall'avvocato a uno dei produttori del programma ma l'avvocato Della Rocca, pur confermando di avere lei stessa visto quel messaggio mandato dal suo telefono, sostiene di non averlo mai inviato e di non riuscire a recuperarlo nel flusso della conversazione, come se fosse stato cancellato. Non sa spiegarsi da chi. Lo scambio si interrompe alle 16 circa, ribadendo l'eventuale disponibilità della Prati a prendere parte all'ultima puntata della stagione.

pamela prati a verissimo 1