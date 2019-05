20 mag 2019 19:40

C'È SOLO UN ESTERNO A CUI LA RAI DICE SEMPRE SÌ, IN BARBA AGLI ASCOLTI E ALLA ''VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE'': GAD LERNER - DOPO CHE IL SUO ''LA DIFESA DELLA RAZZA'' AVEVA OTTENUTO UNA MISERA MEDIA DEL 3,5% IN ACCESS PRIME TIME, A RAI3 HANNO PENSATO BENE DI DARGLI UN NUOVO TALK SHOW - MA NON ERA QUELLO CHE, DOPO AVER CAMPATO DI TALK SHOW, AVEVA DETTO CHE I TALK SHOW ERANO MORTI, E AI COLLEGHI: ''USCIRE DA QUEGLI STUDI NON È UNA CATASTROFE?''. MA CERTO, È SEMPRE GAD-ZELIG