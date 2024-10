'STI PISCHELLI AMERICANI SO' STRANI: DICONO DI NON AMARE LE SCENE DI SESSO NELLE SERIE TV, MA POI QUELLE RICCHE DI MOMENTI HOT SONO LE PIÙ VISTE - IL 63,5% DEI RAGAZZI SOTTO I 24 ANNI SOSTIENE DI PREFERIRE LE SERIE DOVE CI SONO RAPPORTI PLATONICI TRA GLI ATTORI, PIUTTOSTO CHE VEDERE SCENE HARD - QUESTO PERO' NON SPIEGA IL SUCCESSO DI TITOLI PIENI DI SITUAZIONI PORCELLINE, COME "THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS” E “TELL ME LIES"...

Traduzione dell’articolo di Brooks Barnes per www.nytimes.com

I film e i programmi televisivi sui ricchi sono l'ultima cosa che vogliamo vedere. E saltiamo il sesso: Preferiamo contenuti che si concentrino su relazioni platoniche. (Ci piace il fantasy come genere, sempre di più. Ma per favore, per favore, correggete il modo in cui inserite i social media nelle storie. È irritante.

Questo è ciò che pensano i giovani tra i 10 e i 24 anni di film, programmi televisivi, videogiochi e social media, secondo uno studio pubblicato giovedì.

Lo studio, Teens & Screens, condotto dai ricercatori dell'Università della California, Los Angeles, ha rilevato che il 63,5% dei partecipanti ha dichiarato di volere contenuti che raffigurino relazioni platoniche, in contrapposizione a storie d'amore e sesso. Questo dato è in aumento rispetto al 51,5% dell'anno scorso.

Naturalmente, ciò che i partecipanti allo studio dicono e ciò che effettivamente fanno può variare enormemente. Esistono numerose prove del contrario tra i programmi popolari tra il pubblico più giovane, tra cui “The Sex Lives of College Girls”, una commedia sgangherata, “Emily in Paris”, una storia d'amore appassionata, e “Tell Me Lies”, una soap bollente.

Film come “Poor Things”, che ha visto un'insaziabile Emma Stone scatenarsi in un bordello parigino, e il sessualmente schietto “All of Us Strangers” hanno attratto un pubblico sorprendentemente ampio di ventenni, secondo gli analisti del box office. Lo studio di quest'anno è stato condotto in agosto e ha coinvolto 1.644 giovani.

“Stiamo cercando di cambiare la cultura dando ai narratori informazioni migliori”, ha detto Yalda T. Uhls, fondatrice e direttrice del Center for Scholars & Storytellers, che ha sede presso l'U.C.L.A. ‘Il problema è che spesso i narratori di Hollywood usano i loro ricordi dell'adolescenza o quello che fanno i loro figli a Los Angeles, e questo non rappresenta lontanamente quello che i giovani vogliono veramente’.

La signora Uhls ha riconosciuto la possibilità che i partecipanti dicano una cosa mentre ne fanno un'altra, ma pensa che non sia comune. “La programmazione attualmente offerta si basa su ciò che gli adulti pensano che vogliano, e se non hanno altra scelta, gli adolescenti dovranno scegliere quella”, ha detto.

Per il rapporto di quest'anno, la signora Uhls e il suo team hanno anche chiesto ai giovani come decidono quali film e programmi televisivi guardare. I due fattori più importanti sono stati la trama e la facilità di accesso. È interessante notare che, dato il modo in cui i marketer di Hollywood hanno abbracciato gli influencer di TikTok e Instagram, i partecipanti allo studio hanno classificato le “raccomandazioni degli influencer” come uno dei modi peggiori per convincerli a guardare un film.

La signora Uhls ha notato che il 36% dei partecipanti ha indicato il fantasy come genere preferito, rispetto al 16% dell'anno scorso. “Questo mi dice quanto gli adolescenti vogliano evadere”, ha detto. “Il mondo reale è opprimente”.

