A 'STO PUNTO RIDIAMOCI SU - PAMELA PRATI POSA A ''NOZZE IN FIERA'': CHI MEGLIO DI LEI PUÒ VENDERE IL SOGNO DI UN MATRIMONIO? - LA SHOWGIRL HA ALLE SPALLE UN MATRIMONIO ANNUNCIATO E SALTATO (1999 CON MAX BERTOLANI), UNO PRIMA CONSUMATO POI SMENTITO (2009 CON L'INVISIBILE ARGENTINO SEBASTIAN JABIR) E POI QUELLO INFAUSTO CON MARK CALTAGIRONE OVVERO PAMELA PERRICCIOLO. ORA TORNA A PARTECIPARE A FIERE ED EVENTI

Stefania Saltalamacchia per www.vanityfair.it

pamela prati nozze 4

Dello scandalo Mark Caltagirone, apoteosi di ogni finto fidanzato, resta solo qualche battuta da pronunciare a cena. I più nostalgici del finto fidanzato-promesso-sposo di Pamela Prati continuano a seguirne le gesta in finti (ovviamente) profili social, ma il caso dell’anno ha ormai fatto il suo corso. Le presunte burattinaie (Eliana Michelazzo e/o Pamela Perricciolo), sono sparite così come tutto il castello costruito intorno.

E la storica showgirl del Bagaglino? Pamela ha fatto suo il celebre insegnamento di Eduardo De Filippo – «Ha da passà ‘a nuttata» – e dopo mesi di silenzio e mezze frasi è tornata «in pista».

pamela prati nozze 3

La 60enne sarda ha trascorso l’estate con Valeria Marini («una delle poche amiche che si è dimostrata vera»), facendo sapere a tutti: voglio ripartire dal mio nome di battesimo: «Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera», ha raccontato lo scorso agosto.

pamela prati nozze 5

Settembre poi è stato il tempo di (ri)prendere posto nello studio di Giletti: «Sono una vittima, sono innocente». E ora Paola/Pamela è riapparsa ospite di un evento in Campania. Ha chiuso la sfilata di una fiera per sposi. Certo, non in abito bianco ma con abbastanza ironia e «coraggio» per posare davanti alla scritta «nozze» e far ripartire le battutine sul matrimonio mancato e il marito fantasma. Del resto, se di alcuni fantasmi non ci si libera mai del tutto è meglio farseli amici.

