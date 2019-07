Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Fulvio Abbate per Dagospia



Tema: Premio Strega 2019, oh, Strega! La fila per accedere al Ninfeo, il caldo che non da’ tregua, la sensazione che forse sarebbe stato meglio arrivare più tardi o non venire proprio, i figli del generone romani che si sono vestiti come se stessero andando a una prima comunione, quasi che la Fondazione Bellonci dovesse consegnare loro uno Zenith placcato oro ciascuno, le signore il lungo, le ragazze in lungo, i cronisti politici che la sanno lunga, e adesso, forti del cinismo capitolino, ridono dandosi pacche, il vincitore annunciato che giunge e si fionda al tavolo Bompiani, le fanciulle ancelle letterarie scollate, il seno in vista, l’ombretto turchese di Dacia Maraini, Bertinotti omaggiato da giovani ammiratori, Augias in età da pensione eppure sempre lì imperterrito a fare Augias, e quest’anno non c’e’ Paolo Mieli, “...già, dov’e’ Paolo nostro?”, il cantante dei Bluvertigo, e quella che, notandolo, così commentò: “Ma ch’è venuto pure David Bowie?”,



mancano solo i morti, dove sarà la baronessa, quella che si metteva la veletta?”, e chissà se ci vedesse Pasolini, che poi pure lui scriveva supplicando il voto per “Una vita violenta”, che “non l’hai letto l’epistolario?”, Fabrizio Corallo in blazer con il suo meritato incedere da prim’attore solca la folla, Clemente Mastella che porta in salvo un piattino di mozzarelle, riguadagnando il tavolo riservato, “oh, quest’anno nun s’è visto manco Sgarbi!”, quelli che aspettano Veltroni per dirgli “Walter, Walter, torni a fare il sindaco, dai!”, marchette e bottigliette mignon, l’elicottero della scorta di Putin fuori tempo massimo sorvola il cielo sopra Valle Giulia, il ricordo dell’Etrusco che colpisce ancora,



L’ex ministro Franceschini ex ormai perfino di se stesso, zero sentore del nuovo Palazzo sovranista, il poeta Valerio Magrelli avanza con le stampelle, una si è messa l’abito scosciato come se fosse al matrimonio del cognato, Angelo Guglielmi taglia la folla diretto chissà dove; c’è pure Remo Girone, “... come cazzo se chiamava ne La piovra, eh?”, Pino Strabioli, eroico, fa la diretta per la Rai, accanto a lui arriva Piera Degli Esposti, ecco Sonia Zhou, leggendaria imprenditrice cinese, il suo ristorante di via Bixio non conosce sosta, ecco Rutelli sorridente come solo lui sa, il generone intanto presidia i suoi tavoli prenotati con orgoglio assai capitolino, le mignon del liquore che da’ nome al premio come cadeau sui tavoli, “... ma tu l’hai letto er libbro de Mussolini? Dice che è scritto molto bene!” Risposta: “Te credo, si nun vince ‘st’anno quello s’ammazza!”, il ri-ombretto di Dacia Maraini, forse l’unica nota di colore letterario di tutta la serata.



'STREGATI': BERTINOTTI, ANDY DEI “BLUVERTIGO”, MASTELLA

Francesco Persili per Dagospia

“Una forza tremenda è in noi, la libertà…” Gli occhi di Fausto Bertinotti fiammeggiano nel ricordare “La bella estate” di Cesare Pavese. “Era il 1950. Pavese arriva qui, vince lo Strega e pochi mesi dopo si uccide…Per quelli della mia generazione lui ha rappresentato tanto, era il nostro sguardo sul mondo. Non so oggi chi possa esserlo per mio nipote però non voglio neanche opporgli la presunzione di un vecchio che ha avuto la fortuna di vivere un periodo straordinario”.



L’ex presidente della Camera continua a coltivare la certezza del dubbio nel Ninfeo di Villa Giulia a Roma tra mozzarelline e una mezza minerale. Parte dai finalisti dello Strega (“Ho letto i loro libri ma non ho titolo per pronunciarmi”) e allarga l’orizzonte della riflessione. “Quella che viviamo è una crisi di civiltà. È difficile pretendere dalla letteratura un elemento salvifico. Sento dire che la cultura potrebbe salvare il mondo ma al contempo ci si lamenta perché i nuovi non sono all’altezza dei padri. Non abbiamo più Sartre, Moravia, e manca Pasolini. Sembra tutto contradditorio, e infatti lo è. Ma queste sono le acque in cui oggi dobbiamo nuotare, senza presunzioni e soprattutto senza operare confronti impossibili con il secolo scorso. Un secolo grande e terribile…”.



Emanuele Macaluso ha detto: “Mi manca la sinistra. Di quella abbiamo bisogno. Ma va ripensata”. Condivide? “La sinistra è in uno stato di enorme crisi”, arguisce il "sub-comandante" Fausto, “ma il socialismo sta tornando di moda laddove uno non se l’aspetta, negli Stati Uniti, con Sanders, mentre da noi oggi il termine socialista sembra inutilizzabile in politica. Bertinotti parla delle proteste in Algeria contro Bouteflika e la piazza lì: “La politica rinascerà dalla rivolta”. Ma in Italia rivolte e rivoluzioni non si possono fare perché, come sostenevano Longanesi e Missiroli (Mario però!), alla fine ci conosciamo tutti. “Non è vero che l’Italia è sempre stata uguale nel suo continuismo, nel suo trasformismo. Il movimento operaio ha segnato una discontinuità…”.

Dalla lotta di classe alle guerre per il buffet, allo Strega è un attimo. Le dissertazioni sul cibo “sempre più scarso” sono più fruste delle conversazioni sul declino di Roma e il boom di Milano e sulla frattura popolo-élite che pure si portano molto (per la cronaca: il popolo era da Ultimo che ha portato 64mila spettatori all’Olimpico).



Elena “Kelly” Stancanelli azzarda un monospalla nero, una madeleine ’80 - ’90 con pensiero dedicato a Patsy Kensit e Jennie Garth, la Kelly di Beverly Hills 90210. Rutelli scherza con Lotito (“Abbiamo pianificato il prossimo acquisto della Lazio”) e poi va ad omaggiare Piera Degli Esposti. Sandro Veronesi esibisce una camicetta fantasia tendenza Cocoricò, Caterina Balivo scopre ma non troppo i piedi che mandano in sollucchero i feticisti del Ninfeo, Fulvio Abbate si lamenta per la tradizionale cappa di afa, umidità e appicicume che aleggia: “Speriamo di resistere” (anche se Walter Siti ce lo ha insegnato: resistere non serve a nulla).



“Se inizio con i cocktail non posso regge”. “Voglio vedè se Maria ha schiodato da lì”. Socialite romanella. Baci sudati tra persone che non si vorrebbero baciare. Rossetto e cioccolato. Ornella Vanoni, of course. C'è anche la cantante milanese nella colonna sonora del romanzo di Missiroli (Marco). “Anche lui era un nostro fan”, sottolinea Andy dei “Bluvertigo”: “Ho avuto l’opportunità di conoscerlo insieme agli altri candidati al Premio durante un incontro a Cervo. Ho scoperto con grande piacere che Missiroli veniva ai nostri concerti. Abbiamo ricordato le esibizioni al Velvet di Rimini, insieme abbiamo passato una serata amarcord”. Di Morgan e delle sue vicende legate allo sfratto Andrea Fumagalli non ne vuole parlare “per una questione di amicizia e di rispetto”.



Parla invece di David Bowie e dello spettacolo dedicato al “Duca Bianco” con cui sta girando l’Italia: “Ho deciso di farlo per imparare di più. Lui è un patrimonio infinito per ogni artista…” Tra glam rock e cultura pop, si registra il ritorno del romanzo storico e il trionfo di Scurati con il libro sull’ascesa di Mussolini, e il secondo posto di Benedetta Cibrario.



“Una vittoria annunciata ma giusta”, scolpisce Clemente Mastella, “dopo due secondi posti Scurati rischiava di finire come Tano Belloni, l’eterno secondo dietro Girardengo”. La sua affermazione “è positiva” – prosegue il sindaco di Benevento – perché magari si aprirà una discussione sulla figura di Mussolini. E’ importante che se ne parli anche perché i tempi sono quelli che sono…” E’ preoccupato? “Abbastanza. Non è che viviamo tempi che rischiarano gli orizzonti per la democrazia però bisogna fare qualcosa e scuotersi”. Come? “La cultura può aiutare. Ma non quella degli intellettuali dei miei stivali, come li chiamava Craxi, la cultura di cui abbiamo bisogno è quella che crea una via Lattea di principi, valori e coraggio. Ormai qui nessuno ha più coraggio, nessuno rischia più…”. Nessuno, tranne Scurati che strega tutti con un baffo dalle nuance arancio.



