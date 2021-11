L'UNICA VOLTA CHE SI SONO VESTITI NON HANNO VINTO NIENTE - I MANESKIN SI SONO PRESENTATI AGLI AMERICAN MUSIC AWARDS VESTITI DI TUTTO PUNTO, IN COMPLETO GUCCI CON TANTO DI PAPILLON (L’AVEVANO PROMESSO AL LEGHISTA PILLON) - TRA “OMBRELLINI”, CULONI DONDOLANTI E SPACCHI INGUINALI, AL MICROSOFT THEATER DI LOS ANGELES GLI ALTRI ERANO CONCIATI TALMENTE MALE CHE DAMIANO, VICTORIA, THOMAS E ETHAN HANNO DATO UNA LEZIONE DI STILE.... - VIDEO

Maneskin con il papillon

i maneskin in papillon

Il messaggio è: ci guardano tutti , anche se non usciamo sul palco in reggicalze e guepiere.

Anche stavolta i Måneskin conquistano i flash dei fotografi, grazie a un look particolarmente sofisticato che si distingue da quello degli altri: agli American Music Awards 2021, che si sono tenuti nella notte tra il 21 e 22 novembre al Microsoft Theater di Los Angeles, California, la band - candidata per il brano “Beggin’” come Favorite Trending Song- ha indossato un completo Gucci personalizzato per la band, come ormai d’abitudine.

billy porter ombrellino

Un look che ha colpito per stile e raffinatezza, poco in linea con le precedenti uscite: lezione di stile in piena regola, che ha spezzato la tradizione degli AMA, che vuole sempre outft chiassosi e sopra le righe.

Ma forse anche una risposta elegante alla polemica innescata dal senatore della Lega Pillon, che ha attaccato i Måneskin dopo la loro esibizione a Budapest per gli Mtv Ema, dove, oltre a sfoggiare il look preso di mira dal politico, avevano lamentato anche il ritardo sui diritti civili in Italia, riferendosi all’affossamento del Ddl Zan. «Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo», aveva detto Pillon. Pronta la risposta del leader band: «La prossima volta mi vestirò con completo e paPillon».

coi leray

Billy Porter «ombrellino»

Sul palco si sono esibiti Olivia Rodrigo, Bad Bunny, BTS, Coldplay, Silk Sonic e Jennifer Lopez, i Machine Gun Kelly, Brandy e Billy Porter, che ha optato per un suit color azzurro pastello e l’accessorio dell’ombrellino, che lo fa somigliare ad una hostess del Grand Prix...

Winnie Harlow oro e prezzemolo

Prima dell’inizio della premiazione tutte le star hanno calcato il tappeto rosso con i loro abiti più belli e sfarzosi: ecco la modella Winnie Harlow in abito gold con frange.

maneskin american music awards

Ormai Winnie è una vera prezzemolina: non c’è evento in cui non si possa ammirare la sua bellezza.

Olivia Rodrigo piume e poco mistero

Olivia Rodrigo in David Koma sembra la protagonista di un b-movie all’italiana: piume di struzzo, trasparenze, scollature e il color glicine. Quando arriva Pierino?

Chloe farfallina d’Oltreoceano

Paese che vai, farfallina che trovi: in Italia abbiamo avuto Belen (la cui liason con Damiano è stata smentita seccamente dai protagonisti), in California abbiamo Chloe.

chloe

JoJo, lingerie a (s)vista

I laccetti del perizoma a vista sono la ciliegina sulla torta di un abito tutto da dimenticare.

Halle Bailey intrecci pericolosi

L’abito è davvero impossibile per ogni altra donna che non sia Halle Bailey: non copiamolo per i look delle feste, alcuni intrecci sono davvero troppo pericolosi.

Cardi B in maschera

Cardi B, conduttrice della serata, sceglie Schiaparelli, il brand del momento tra le celebrities, per superare tutte le altre con uno stile eccentrico ma artistico: e decisamente ci riesce .

winnie harlow

cardi b

olivia rodrigo

cardi b american music awards 3 jennifer lopez american music awards jojo halle bailey in versione insaccato coi leray