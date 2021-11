L'UOMO DEL MONTE (DI VENERE) HA DETTO SI' - ROCCO SIFFREDI IN ESTASI PER L'APERTURA DI ARISA AL MONDO DEL PORNO: "MAGARI! CON LEI FAREI IL FILM DEI FILM, ARRAPA TUTTI GLI ITALIANI. PECCATO SOLO CHE ABBIA DETTO "SOFT" PORN, IO NE SAREI TAGLIATO FUORI. A MENO CHE NON ACCETTASSE DI MOSTRARE SOLO IL VISO E IL CORPO, SENZA FAR VEDERE LE PENETRAZIONI IN VIDEO. LA TROVO FIGA DA SEMPRE! UNA VOLTA PERÒ MI FECE SCRIVERE DAI SUOI AVVOCATI PERCHÉ…"

Grazia Sambruna per www.mowmag.com

arisa 2

Arisa si dà al porno? In una recentissima intervista la cantante, dopo una serie di scatti social davvero molto hot, ha dichiarato che se qualcuno le proponesse un film a luci rosse (ma “soft”), ci farebbe un pensierino.

Abbiamo contattato telefonicamente il vero king dell’hard, Rocco Siffredi, per avere un commento tecnico sull’ipotesi Arisa in versione pornostar e ci ha risposto in toni a dir poco entusiastici.

ROCCO SIFFREDI

Pare che la cantante sia il sogno proibito di moltissimi maschietti che Rocco descrive “arrapatissimi” da quando è uscita la sua dichiarazione sulla possibile apertura al porno, almeno stando alla mole di messaggi che riceve sui social - anche da insospettabili personaggi dello showbiz italiano - che auspicano una stretta collaborazione Siffredi-Pippa.

Inoltre, Rocco crede da sempre nel potenziale hot di Rosalba: già nel 2012, aveva fatto un film, XXX Fucktor, mosso dal fatto di essersi imbattuto in un’attrice clamorosamente simile all’interprete di Sincerità. Se volete saperne di più, lettera dei legali di Miss Pippa compresa, eccovi l’intervista integrale e assolutamente XXX. Siffredi si propone pure di sostenerla artisticamente girando un videoclip con e per lei… Arisa risponderà all’appello?

ARISA HOT

Allora Rocco, cosa ne pensa della recente svolta pop porno di Arisa? In una recente intervista la cantante ha pure detto che se qualcuno le proponesse un film a luci rosse, ci farebbe un pensiero…

Ho visto la sua dichiarazione e anche le foto che posta sui social. Ti devo dire che quando ho letto “soft porno” ho esclamato: “Che peccato!”.

Come mai?

Perché se volesse fare solo una cosa “soft”, io ne sarei inevitabilmente tagliato fuori.

rocco siffredi 5

Quindi vedrebbe bene Rosalba Pippa come attrice hard?

Sono un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna. Non seguo molto la musica italiana ma apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare. Arisa è sexy a livelli surreali e, a prescindere dal mio gusto personale, te lo dico perché non hai idea di quanti personaggi famosi dello showbiz italiano, gente che di solito non sento per queste cose, mi ha inondato di messaggi su di lei da quando è uscita quella sua dichiarazione. Tra vip e persone comuni stanno tutti arrapatissimi. Mi scrivono: “Speriamo che lo faccia, speriamo che lo faccia davvero!”. Ovviamente gli piacerebbe vederla con me.

E Rocco sarebbe disponibile?

arisa

Ma certo! Poi, attenzione: magari non rientro nei gusti di Arisa - e ci può stare - oppure può darsi che mi consideri troppo vecchio per lei - e ci starebbe anche questo - ma ti assicuro che darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei.

Anche se fosse “solo” un soft porn?

Onestamente, per me sarebbe molto complicato restare sul soft con lei. A meno che non accettasse di mostrare solo il viso e il corpo, senza far vedere le penetrazioni in video.

arisa 1

Così sarebbe fantastico e troveremmo sicuramente un accordo che vada bene per entrambi. Insomma, potrei anche accettare di fare un soft porn con lei. Tanto sono sicuro che il “soft” non lo faremo mai!

L’ha sempre pensato o questo suo interesse è nato dalle ultime dichiarazioni (e foto social) di Arisa?

La trovo figa da sempre! Pensa che già nel 2012 mi ritrovai davanti a un’attrice della Repubblica Ceca uguale ad Arisa. Allora mi sono detto: “Facciamo una parodia di X Factor!”. Così è nato XXX Fucktor. C’erano anche gli altri giudici: Morgan, Elio, che ero io, e Simona Ventura che avevo fatto interpretare da un nero di New York con 25 centimetri sotto.

Te la immagini? Lei mi chiamò e mi disse: “Li mortacci tua! Ma perché dovevo essere proprio l’uomo?”. Però la prese a ridere. Quando feci la scena del primo anale con la sosia di Arisa, lei gridò “Roccooooo” in un misto fra dolore e piacere. Quella scena divenne un meme che girò molto all’epoca.

Anche Arisa la contattò dopo XXX Factor?

arisa 1

Sì. Purtroppo però Arisa mi fece mandare una lettera dal suo avvocato. Era preoccupata che volessi fare una serie di film con la sua sosia. Non questa non era assolutamente la mia intenzione, la cosa sarebbe comunque finita lì. Quindi non ci sono stati ulteriori problemi.

Lei in realtà è stata molto carina: l’avvocato mi disse che si era preoccupata solo perché la gente fermava i suoi genitori al supermercato per dirgli che la figlia avesse fatto un porno. Era stato uno choc per loro!

Magari oggi la mentalità dei genitori di Arisa è diventata più aperta…

Ma speriamo! La troverei una cosa bellissima! E poi può essere anche che la sua femminilità sia diventata talmente prorompente da farla sentire pronta a un passo del genere.

ARISA

Non bisogna dimenticare che le donne cambiano e cambiano anche con l’età: diventano molto più consapevoli della propria persona e magari decidono di osare di più nella vita privata come anche - perché no? - artisticamente.

Oppure quella dichiarazione l’ha fatta solo per promuovere il disco in uscita…

Ma sì, io ho dato e continuo a dare nel mio mondo. Non credo che lei abbia voglia né bisogno di entrarci veramente, ma se tra una provocazione e l’altra gliene venisse… sarei disponibile anche a girare un videoclip soft porn con la sua vera personalità e sessualità.

E sempre con Rocco, comunque?

Con o senza Rocco non è un problema: c’è Arisa. Lei basta e avanza.

arisa 1 ROCCO SIFFREDI arisa fa vedere le tette nella controrisposta a dagospia rocco siffredi young 6 rocco siffredi young 7 rocco siffredi young rocco siffredi jane wilde rocco siffredi arisa la controrisposta di arisa a dagospia 1 la controrisposta di arisa a dagospia arisa 1 arisa e andrea di carlo 1 arisa su instagram arisa mostra le tette su instagram arisa mostra le tette su instagram 1 arisa 1 arisa arisa ARISA 5 ARISA 7 ARISA PRIMA DI ANDARE IN ONDA A XFACTOR arisa al cesso arisa 7 arisa selfie ARISA TERZA SERATA SANREMO ARISA COCA COLA SUMMER FESTIVAL 2014 ARISA ARISA arisa arisa rocco siffredi young 5 rocco siffredi young 3 rocco siffredi young 2 rocco siffredi young 1 rocco siffredi porn video rocco siffredi porn video 1 rocco siffredi oggi rocco siffredi anni 90 rocco siffredi anni 90 (3) rocco siffredi ospite di diaco a ti sento rocco siffredi ospite di diaco a ti sento ddl zan rocco siffredi ROCCO SIFFREDI rocco siffredi pene ROCCO SIFFREDI IN AZIONE rocco siffredi young 4