LA D'URSO CON IL ''PRATIGATE'' SCOPERCHIATO DA DAGOSPIA FA IL RECORD, E COL 20% E SCHIANTA CARLO CONTI, BAGLIONI, LIGABUE, PAUSINI, ANTONACCI, VENDITTI, MENGONI E TUTTA LA SALZANO FAMILY (17%) - ''REALITI'' DI LUCCI PARTE COL 2,5% - SCIARELLI CALA SENZA LA PRATI MUTA (8,2%) - BENE PURGATORI (4,5%) - ELISEI (3,6%), PALOMBA (4,5-4,9%) - GRUBER CON SALVINI (8,3%) - E. DANIELE (16,7-15,9%), 'FORUM' (19,8%) VS TERENCE HILL (11,3%) - BRU-NEO (10,5%)

Nella serata di ieri, mercoledì 5 giugno 2019, su Rai1 – preceduta da una presentazione in access prime time (3.410.000 – 15.2%) – la prima serata dei Seat Music Awards - in onda dalle 21.19 alle 0.13 – ha conquistato 3.294.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – dalle 21.41 all’1.20 – ha raccolto davanti al video 3.030.000 spettatori pari al 20% di share (Buonanotte Live: 1.066.000 – 24.5%). Su Rai2 la prima puntata di Realiti – Siamo Tutti Protagonisti – in onda dalle 21.23 alle 0.46 – ha interessato 428.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 per la Nations League Portogallo – Svizzera ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (7.4%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.635.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2% (presentazione di 10 minuti: 1.416.000 – 6.1%). Su Rete4 Troy totalizza un a.m. di 932.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 902.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Revenant – Redivivo segna 456.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Clandestino – Baby Camorra ha raccolto 210.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 Trespass registra 388.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Movie Sei Mai Stata sulla Luna? raccoglie 514.000 spettatori con il 2.3%. Su Iris Volver-Tornare segna 420.000 spettatori e il 2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 4.214.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 838.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 il doppio episodio di Un Posto al Sole ha appassionato 1.540.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 968.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.124.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.849.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 455.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Chi Ti Conosce? ha raccolto 168.000 spettatori con lo 0.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 333.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

Caduta Libera allunga su Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.094.000 spettatori (18.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.373.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.097.000 spettatori (19.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.618.000 spettatori (24.3%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 575.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, e 999.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio. Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 309.000 spettatori con il 2.5%. Studio Aperto Mag ha informato 338.000 spettatori (2.3%).

CSI New York ha totalizzato 504.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 917.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha raccolto 708.000 spettatori (4.4%) mentre Tempesta d’Amore ha radunato 870.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 234.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 256.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 854.000 telespettatori con il 17%. Storie Italiane ha ottenuto 720.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e 781.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 753.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 625.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 105.000 spettatori con il 2.4%.

Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 87.000 spettatori pari al 2% di share. Su Rai3 Agorà convince 449.000 spettatori pari al 9% di share (presentazione: 500.000 – 8.3%). A seguire Mi Manda Rai3 segna 318.000 spettatori con il 7.4%. Tutta Salute ha interessato 333.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 140.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 214.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 215.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 19.8%.

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto 824.000 spettatori con l’11.3% di share, nel primo episodio, e 1.246.000 spettatori con il 10.7%, nel secondo episodio. Su Canale 5 Forum arriva a 1.483.000 telespettatori con il 19.8%. Su Rai2 L’Isola di Katarina raccoglie 320.000 spettatori con il 4%. Su Italia 1 Bones raccoglie 143.000 spettatori con il 2.3%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 767.000 spettatori pari al 6.1% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.019.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Chi l’Ha Visto 11.30? raccoglie 558.000 spettatori (9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.110.000 spettatori (13.4%). Quante Storie ha raccolto 925.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 145.000 spettatori con il 2.5%, nella prima parte, e 314.000 spettatori (3%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 649.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387.000 spettatori con share del 7% nella prima parte, e 603.000 spettatori con il 5.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Mom su Italia1 al 5.3%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.781.000 spettatori pari al 13.8% della platea. Il Paradiso delle Signore ha appassionato 1.160.000 spettatori pari all’11.8%. La Vita Diretta ha raccolto 1.080.000 spettatori con il 12.1%, nella presentazione, e 1.321.000 spettatori con il 14.6%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.656.000 spettatori con il 18.7%. Una Vita ha convinto 2.266.000 spettatori con il 18.6% di share. Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 1.775.000 spettatori con il 19.4%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.923.000 spettatori pari al 21.5% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.547.000 spettatori (17.8%), nella prima parte, a 1.726.000 spettatori (18.6%), nella seconda parte, e a 1.603.000 spettatori (16.1%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha ottenuto 415.000 spettatori con il 3.2%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 427.000 spettatori con il 4.4%, nel primo episodio, e 418.000 spettatori con il 4.7%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 868.000 spettatori (6.2%), nel primo episodio, 808.000 spettatori (6%), nel secondo episodio, e 719.000 spettatori (5.8%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito 563.000 spettatori pari al 5.1%.

La sitcom Mom ha ottenuto 522.000 spettatori con il 5.3%. Will and Grace ha appassionato 283.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.227.000 spettatori con il 15.7%. Il Question Time ha raccolto 432.000 spettatori (3.7%). Aspettando Geo… segna 496.000 spettatori con il 5.6%. Geo ha registrato 681.000 spettatori con il 6.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 917.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha interessato 486.000 spettatori (share del 3.5%), con Prima Pagina, e 483.000 spettatori (share del 4.2%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 161.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

Il TG5, dopo la D’Urso, segna il 19.9%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 695.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 717.000 spettatori pari ad uno share del 19.9%. Su Rai2 Fatti Unici segna 144.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 549.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Arma Letale 4 è visto da 299.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 il film By The Sea è stato scelto da 125.000 spettatori con il 2.6% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.744.000 (19.4%)

Ore 20.00 4.131.000 (21.4%)

TG2

Ore 13.00 1.788.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.587.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.515.000 (11.1%)

Ore 19.00 1.486.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 2.876.000 (21.9%)

Ore 20.00 4.006.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.295.000 (12.4%)

Ore 18.30 613.000 (5.9%)

TG4

Ore 12.00 371.000 (4.5%)

Ore 18.55 437.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 641.000 (4.5%)

Ore 20.00 1.208.000 (6.2%)