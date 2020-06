LA D'URSO CONTRO TUTTE REPLICHE CHIUDE AL 13,1% - SU RAI1 LA INCONTRADA RICICCIATA (13%), SU LA7 IL MEGLIO DI GILETTI (4,8%) - AMADEUS (22,1%), PAPERE (14,1%) - MARA VENIER (18,5-20%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (5,3%), 'PRESSING SERIE A' (4,9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo ha conquistato 2.607.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.018.000 spettatori pari al 13.1% di share (presentazione 2.003.000 – 9.2%). Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.334.000 spettatori (6.1%) mentre NCIS – New Orleans sigla il 5.7% con 1.192.000 spettatori. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha intrattenuto 1.186.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Oltre la Notte ha raccolto davanti al video 1.122.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 1.032.000 spettatori con il 6.6% di share.

asia argento a live non e' la d'urso 5

Su La7 Non è l’Arena – Best ha segnato il 4.8% con 836.000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di 421.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Little Big Italy segna il 2.4% con 535.000 spettatori. Su Rai Movie Il professor Cenerentolo sigla il 2% con 452.000 spettatori e sul 20 Doom è la scelta di 289.000 spettatori (1.3%). Su Giallo Profiling sigla il 2.4% con 497.000 spettatori. Su Sky Sport Uno il match Inter-Sampdoria si porta al 2.3% con 456.000 spettatori; l’incontro totalizza anche il 2.2% con 443.000 spettatori su Sky Sport Serie A.

Access Prime Time

4 Ristoranti al 2.2%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 22.1% con 4.675.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.907.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 871.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 844.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 936.000 (4.4%) nella seconda. Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 857.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.2% con 448.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 262.000 (1.3%). Su Sky Sport Serie A il match Atalanta-Sassuolo sigla il 2.9% con 544.000 spettatori.

Preserale

Novantesimo Minuto al 2.9%.

asia argento a live non e' la d'urso 3

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 2.397.000 spettatori (18.9%) e L’Eredità 3.335.000 spettatori (21.5%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.303.000 spettatori con il 10.7% di share e Avanti un Altro! 2.430.000 (16.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 414.000 spettatori, pari al 2.9% di share e NCIS Los Angeles piace a 721.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Blob segna il 4% con 739.000 spettatori. Su Italia 1 Dr. House ha totalizzato 411.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 508.000 (3.1%) nel secondo. Su Rete4 Hamburg Distretto 21 convince 311.000 spettatori con l’1.8% di share.

Daytime Mattina

La Santa Messa su Rai 1 doppia quella di Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 348.000 spettatori con il 15.4% di share nella presentazione, 759.000 (19.8%) nella prima parte e 1.397.000 (22.3%) nella seconda; Paesi che vai segna il 18.2% con 1.231.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.426.000 spettatori pari ad uno share del 17.9% e la Santa Messa è stata seguita da 1.754.000 spettatori (22.4%).

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 846.000 telespettatori con il 15.7% di share mentre la Santa Messa segna l’11.2% con 787.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 155.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 The 100 totalizza un ascolto di 144.000 spettatori con uno share del 2.1% nel primo episodio e 138.000 spettatori (1.9%) nel secondo. Su Rai 3 Di là dal Fiume e tra gli Alberi convince 260.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 141.000 spettatori (1.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 108.000 spettatori con il 3.5% di share nelle News e 201.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito.

NON DIRLO AL MIO CAPO 2

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie al 4%.

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.238.000 spettatori (22%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.809.000 spettatori (21.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 767.000 spettatori (9.3%) e Melaverde ha interessato 1.670.000 spettatori con il 14.8% di share. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 351.000 spettatori con uno share del 4.2% nel primo episodio e 580.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 The 100 sigla l’1.9% con 178.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 931.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Quante Storie registra 501.000 spettatori con uno share del 4%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 371.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 L’Aria che Tira – Il Diario è stato scelto da 93.000 spettatori con lo 0.8% di share.

Daytime Pomeriggio

Una Vita all’11.7%.

Su Rai1 Domenica In segna il 18.5% con 2.493.000 spettatori nella prima parte e il 20% con 2.295.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 1.853.000 spettatori (16.7%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.059.000 spettatori con il 13.8%, Una Vita 1.609.000 (11.7%) e Un Amore senza Fine 1.216.000 (10.1%); Una Donna per Amica piace a 821.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha convinto 755.000 spettatori (5.6%) e Shakespeare & Hathaway ne ha appassionati 503.000 (4.4%) nel primo episodio e 457.000 (4.2%) nel secondo.

Su Italia1 Lethal Weapon segna il 2.7% con 354.000 spettatori nel primo episodio e il 2.9% con 338.000 spettatori nel secondo, e Magnum P. I. piace a 389.000 spettatori con il 3.5% di share nel primo episodio e a 390.000 spettatori (3.6%) nel secondo. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 976.000 spettatori pari al 7.9% di share, Kilimangiaro Collection è stato seguito da 719.000 spettatori (6.6%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 531.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 The Queen ha appassionato 229.000 spettatori (share del 2%).

non dirlo al mio capo

Seconda Serata

Pressing Serie A al 4.9%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 414.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 437.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 568.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 392.000 ascoltatori con il 4.9% di share (gli Highlights iniziali al 4.7% con 618.000 spettatori). Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 427.000 spettatori (2.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.925.000 (26.1%)

Ore 20.00 4.326.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.25 1.669.000 (11.6%)

Ore 20.30 1.656.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.15 1.666.000 (12.3%)

Ore 19.00 1.590.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 2.656.000 (18.3%)

Ore 20.00 3.474.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.324.000 (10.6%)

Ore 18.30 872.000 (7.3%)

TG4

Ore 12.00 302.000 (2.9%)

Ore 18.55 465.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 436.000 (2.9%)

Ore 20.00 791.000 (4.2%)