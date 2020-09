LA D'URSO CON LA REUNION DEL PRIMO ''GRANDE FRATELLO'' (14,5%) E SENZA LA CONCORRENZA DI FAZIO E GILETTI - SU RAI1 IL FILM DI MUCCINO (14,5%, MA PIÙ SPETTATORI) - MERLINO SPECIAL CON AZZOLINA (4,2%) - AMADEUS RIPARTE DAL 19% - PAPERE (14%) - GENTILI (5,9-5,6%) - LA VENIER RIPARTE CON LA SOLITA ROMINA POWER (14,6-13,7%), SUPERATA DA MOTOMONDIALE (15,2%) E TALLONATA DALLA FORMULA1 - FIALDINI (14,2%) SOPRA D'URSO (12,2%)

marina la rosa

Nella serata di ieri, domenica 12 settembre 2020, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.31 – il film A Casa Tutti Bene ha conquistato 2.766.000 spettatori pari al 14.53% di share. Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.23 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 14.53% di share (Buonanotte Live di 1 minuto e 20 secondi: 707.000 – 17.47%). Su Rai2 la decima stagione di Hawaii Five 0 ha catturato l’attenzione di 1.103.000 spettatori (5.19%), NCIS New Orleans ha ottenuto 952.000 spettatori (4.7%) e Bull ha raccolto 804.000 spettatori con il 4.62%.

Su Italia1 la prima tv di Shark – Il primo squalo ha intrattenuto 1.510.000 spettatori con l’8.07% di share. Su Rai3 Papillon ha raccolto davanti al video 1.280.000 spettatori pari ad uno share del 6.73%. Su Rete4 Unknown – Senza identità è stato visto da 860.000 spettatori con il 4.67% di share. Su La7 lo speciale de L’Aria che Tira Notte Prima degli Esami ha interessato 874.000 spettatori con il 4.23%. Su Tv8 Masterchef è stato seguito da 617.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove Ma Tu Di Che Segno 6? segna 275.000 spettatori (1.45%). Sul 20 Romeo deve Morire ha ottenuto 343.000 spettatori con l’1.75%. Su Iris Intrigo Internazionale ha raccolto 378.000 spettatori con il 2.03%. Su La5 Sliding Doors segna 241.000 spettatori e l’1.19%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus riparte dal 19.05%.

barbara d urso versione meryl streep

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.004.000 spettatori con il 19.05%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.956.000 spettatori con il 14.03%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.059.000 spettatori (5.06%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.184.000 spettatori con il 5.89%, nel primo episodio, e 1.187.000 spettatori con il 5.58%, nel secondo episodio. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha interessato 959.000 spettatori pari al 4.63% di share. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 710.000 spettatori e il 3.5%. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 307.000 spettatori e l’1.5%.

Preserale

Male La7.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.216.000 spettatori (17.57%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.483.000 spettatori (22.58%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.471.000 spettatori (11.91%) mentre Ricaduta Libera raccoglie 2.163.000 spettatori (14.49%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha appassionato 502.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 721.000 spettatori (5.01%), nel secondo episodio e 907.000 spettatori (5.06%), nel terzo episodio. Su Italia1 Dr House ha totalizzato 357.000 spettatori (2.45%), nel primo episodio, e 623.000 spettatori (3.35%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 737.000 spettatori con il 4.23%. Su Rai3 Blob segna 657.000 spettatori con il 3.49%. Su La7 Amori e Disastri ha appassionato 92.000 spettatori (share dello 0.69%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 355.000 spettatori e il 2.2%.

barbara d urso angela di mondello

Daytime Mattina

L’1.08% per la prima puntata de I Viaggi del Cuore su Rete 4.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 177.000 spettatori con l’8.62%, nella presentazione di 28 minuti, 566.000 spettatori con il 16.31% nella prima parte, e 1.285.000 spettatori con il 21.13% nella seconda parte. Paesi che Vai segna 1.164.000 spettatori e il 16.69%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.311.000 spettatori pari ad uno share del 15.86%. La Santa Messa segna 1.570.000 spettatori con il 19.19%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 949.000 spettatori con il 18.45% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 885.000 telespettatori con il 12.25% di share.

Su Rai2 TG2 Dossier ha tenuto compagnia a 202.000 spettatori (2.74%). Su Italia1 The 100 segna 140.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 160.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio. Su Rai 3 Domenica Geo convince 320.000 spettatori con il 4.95% di share. Su Rete 4 On The Road segna 27.000 spettatori e lo 0.46%. A seguire I Viaggi del Cuore ha coinvolto 70.000 spettatori (1.08%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 168.000 spettatori con il 3.44% di share. Su Tv8 il Campionato del Mondo Moto E ha raccolto 139.000 spettatori e il 2%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Linea Verde Estate.

barbara d urso lucia azzolina

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.159.000 spettatori (20.63%). Linea Verde Estate ha intrattenuto 2.830.000 spettatori (20.81%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 762.000 spettatori con l’8.69% e Melaverde 1.574.000 con il 13.62%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha ottenuto 493.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 The 100 segna l’1.83% con 175.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.088.000 spettatori con il 6.98%. Su Rai3 il TG3 ha raccolto 848.000 spettatori e il 7.95%. Radici registra 341.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 351.000 spettatori con il 2.43%. Su La7 L’Aria che Tira Il Diario segna 127.000 spettatori e l’1.59%. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 84.000 spettatori con lo 0.81% di share. Ultime dal Cielo raccoglie 85.000 spettatori e lo 0.61%. Su Tv8 il Campionato del Mondo Moto 3 ha ottenuto 326.000 spettatori e il 4%. Sulla stessa rete il Campionato del Mondo Moto 2 ha ottenuto 637.000 spettatori e il 5.1%.

Daytime Pomeriggio

Daydreamer al 12.9% fa avvicinare Canale 5 a Rai1.

spadafora e matano a cena con mara venier e nicola carraro 6

Su Rai1 la prima puntata Domenica In ha intrattenuto 2.247.000 spettatori pari ad uno share del 14.58%, nella prima parte in onda dalle 14 alle 14.55, e 1.940.000 spettatori pari ad uno share del 13.75%, nella seconda parte in onda dalle 15.02 alle 17.04 (I Saluti di Mara dalle 17.08 alle 17.10: 1.642.000 – 12.17%). Il brevissimo TG1 ha informato 1.453.000 spettatori (11.05%) mentre il Meteo ha raccolto 1.431.000 spettatori (10.91%). Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.690.000 spettatori pari al 14.24%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.085.000 spettatori con il 13.17%. X Style Venezia raccoglie 1.978.000 spettatori e il 12.44%. Beautiful ha raccolto 1.834.000 spettatori (11.73%).

A seguire Una Vita ha interessato 1.724.000 spettatori (11.38%). Il Segreto ha appassionato 1.477.000 spettatori con il 10.22%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha convinto 1.760.000 spettatori con il 12.9%. Domenica Live ha appassionato 1.465.000 spettatori con il 12.17% (L’Ultima Sorpresa di 7 minuti: 1.242.000 – 10.63%). Su Rai2 Tour de France: Tour Diretta ha convinto 593.000 spettatori (3.89%). La Tirreno-Adriatico segna il 6.2% con 894.000 spettatori. Tour de France: Tour All’Arrivo ha ottenuto 1.274.000 spettatori con il 9.32%.

MARA VENIER

Su Italia1 E- Planet segna 490.000 spettatori con il 3.09%. Station 19 raccoglie 457.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 445.000 spettatori (3.07%), nel secondo episodio. Su Rai3 Report ha interessato 604.000 spettatori con il 4.21%. Kilimangiaro Collection ha ottenuto 628.000 spettatori con il 4.89%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 390 .000 spettatori con il 2.51%. Su La7 Fronte del Porto ha appassionato 154.000 spettatori (share dell’1.03%). Il Motomondiale ha raccolto 2.366.000 spettatori con il 15.2% su TV8, 443.000 spettatori con il 2.9% su Sky Sport Uno e 431.000 spettatori con il 2.8% su Sky Moto GP (ultimo dato comprensivo di breve pre gara). Zona Rossa segna 1.970.000 spettatori con il 13.2%. Il Gran Premio di Toscana di Formula 1 ha raccolto 1.887.000 spettatori con il 13.6%. Lo stesso Gran Premio su Sky Sport F1 segna 679.000 spettatori (4.9%) e 410.000 spettatori (3%) su Sky Sport Uno. Su La5 Verissimo raccoglie 63.000 spettatori (0.4%) e 83.000 spettatori (0.57%).

A CASA TUTTI BENE GIULIA MICHELINI GIAN MARCO TOGNAZZI

Seconda Serata

Solo il 5.99% per lo Speciale TG1.

Su Rai 1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 559.000 spettatori pari ad uno share del 5.99%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 436.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate segna 414.000 spettatori (4.08%). Su Italia1 Shark 3 D segna un netto di 403.000 ascoltatori con il 5.67% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 281.000 spettatori (2.79%). Su Rete 4 Duplicity è la scelta di 189.000 spettatori (3.07%). Su La7 L’Attimo Fuggente ha raccolto 229.000 spettatori e il 2.09%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.045.000 (25.68%) Billy 3.627.000 (22.91%)

Ore 20.00 4.453.000 (23.92%)

TG2

Ore 13.00 1.842.000 (12.36%)

Ore 20.30 1.530.000 (7.53%)

TG3

Ore 14.25 1.366.000 (8.82%)

gabriele muccino sul set di a casa tutti bene

Ore 19.00 1.708.000 (12.17%)

TG5

Ore 13.00 2.572.000 (17.07%)

Ore 20.00 3.448.000 (18.23%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.347.000 (10.72%)

Ore 18.30 711.000 (5.92%)

TG4

Ore 12.00 356.000 (3.33%)

Ore 18.55 462.000 (3.33%)

TGLA7

Ore 13.30 467.000 (2.96%)

Ore 20.00 763.000 (4.05%)

TG8

a casa tutti bene

Ore 12.000 289.000 (2.8%) – durata 10 minuti