E' VERO: GRIGÒLO MOLESTA, SOPRATTUTTO LE ORECCHIE - A PAOLINO ISOTTA NON INTERESSA CHE METTA LE MANI IN CACIARA SUL PALCO. ''PUÒ BENISSIMO CANTARE, BASTA CHE PAGHI UN COSPICUO BIGLIETTO A CHI VIENE AD ASCOLTARLO. BELA, SINGHIOZZA, PIAGNUCOLA, NON RISPETTA IL RITMO. DEL PEZZO MUSICALE CLASSICO HA UN'INTERPRETAZIONE, PIÙ CHE ARBITRARIA, CARICATURALE. SENTITE IL PARAGONE CON GIGLI E PERSINO PAVAROTTI...''