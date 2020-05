65 SFUMATURE DI DONATELLA – DAI PRIMI INCARICHI COL FRATELLO GIANNI FINO ALLA VENDITA MILIARDARIA A MICHEAL KORS. NEL MEZZO, TANTI LIFTING, GOMITI COMPRESI (ORMAI SI RICONOSCE SOLO DALLA VOCE) E MENU' FISSO: COCAINA A COLAZIONE, PRANZO E CENA - VETTE E PRECIPIZI DELLA DIVA DELLA MODA, CHE HA COMPIUTO 65 ANNI – FOTOGALLERY

donatella versace

Donatella Versace il 2 maggio compie 65 anni ed è più che mai una figura centrale e rilevante nel sistema moda. Non solo perché è alla direzione creativa di Versace, una delle maison più conosciute e amate in Italia e all'estero, ma anche perché da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus Donatella Versace ha fatto sentire la sua voce. Con donazioni economiche e lettere aperte attraverso le quali ha testimoniato il suo "orgoglio di essere italiana e di poter aiutare il suo paese".

donatella e gianni versace a londra nel 1995

Dalla Calabria a Hollywood. Dai primi incarichi col fratello Gianni, alla direzione creativa del marchio della Medusa fino alla vendita miliardaria della maison a Michael Kors del 2018. La storia di Donatella Versace è l'epopea di una diva. Alti e bassi. Vette e precipizi. Tutti affrontati con forza, humour e quella cascata di capelli biondo platino diventata un marchio di fabbrica. Il grande legame con il fratello Gianni, che la vuole alla guida di Versus Versace e del quale raccoglie l'eredità come direttrice creativa di Versace nel 1998 in seguito alla sua morte, il matrimonio con l'ex modello Paul Beck dal quale ha due figli, Allegra (34 anni) e Daniel (30), il leggendario Jungle Dress indossato ai Grammy Awards del 2000 da Jennifer Lopez che ha portato alla nascita di Google Immagini e che è stato riproposto a settembre 2019 nella collezione P/E 2020 con la pop star in passerella, il legame artistico e d'amicizia con Lady Gaga, fino ad arrivare al già citato impegno attivo per far fronte all'emergenza coronavirus degli ultimi mesi: tutto questo e molto altro è la vita di Donatella Versace. Dunque, tanti auguri per questi 65 anni.

