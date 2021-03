ABELLA DE CASA! - L’ASCESA NEL PORNO DELLA 25ENNE ABELLA DANGER, CHE COMANDA LA GENERAZIONE DELLE ATTRICI POST-MILLENNIAL NON RIFATTE, NON ALTE, NON MAGRE, E CON UN SEDERE GROSSO CHE, FINO A QUALCHE TEMPO FA, ERA TRAGEDIA POSSEDERE - BARBARA COSTA: “CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA DI OSSERVANTI EBREI ASHKENAZITI, CON UN (SEVERO) PADRE DI 22 ANNI PIÙ GRANDE DI SUA MADRE, HA PERSO LA VERGINITÀ A 16 ANNI E NON CON CHI SI ERA INNAMORATA, MA CON…” - IL VIDEO LESBO CON BELLA THORNE (DOVE STA LA VERSIONE NON CENSURATA?)

"HER & HIM" BY BELLA THORNE

ABELLA DANGER - VIDEO

ABELLA DANGER KEIRAN LEE - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

"Parental Advisory: Explicit Content". OK, ragazze: adesso che i perbenisti e i paurosi del sesso sono avvisati e sistemati, me lo dite? Dove sta? La versione non censurata di "Shake It", dove sta? Su quale porno-sito? Su Pornhub non c’è! Quando la fate uscire?

Dai, non si può resistere al primo rimming a lingua che schiocca di saliva tra natiche e slip, e ancora meglio il secondo, e qui la lingua pare trattenerne il sapore, quasi a ingoiarlo… e si trasuda eiaculazione. Molto bene, ma la versione coi seni non pixellati!? E a scissoring…?!?

Complimenti a Bella Thorne per la sua svolta porno, e per questa sua prova registica, autoriale, ma pure lesbo-soft-porn attoriale!

Però: se il suo video "Shake It" è drogante, non sta nella canzoncina che dalla mente non ti si leva più, ma sta nella “bitch” che nel video Bella Thorne ruba all’etero sposo per sposarsela e sc*parsela lei.

L’hai riconosciuta? La bitch è Abella Danger, giovane pornostar famosissima nonché potenza social con 1,5 milione di seguaci su Twitter e la bellezza di 7,6 milioni su Instagram. Con queste cifre, questo pubblico enorme, Abella "segna" trend e costumi.

Dentro e fuori dal porno. Abella “non è così bella, ma è la più immensamente tr*ia!”, è ciò che i suoi orgogliosi fan ti dicono, perché quello che Abella balla e fa in "Shake It" è niente in confronto ai volteggi che realizza sui set porno.

Abella Danger ha una aura sessuale tutta sua ed è la sua arma ed è letale. Abella Danger,25enne, comanda la generazione delle pornostar post-millennial non rifatte, non alte, non magre, e con un sedere grosso che, fino a qualche tempo fa, era tragedia possedere.

Abella Danger comanda la generazione di pornostar cresciute a porno, web e biscotti e che non vede nel porno nulla di pericoloso, sbagliato, "sporco". Lei è entrata nel porno a 19 anni, col suo ragazzo del college, lui, il proprietario del cognome Danger, lui col quale Abella ha girato le prime scene. Appena ha scoperto che fare sesso professionale, le piaceva, e le riusciva, e con soddisfazione (“viene fuori il mio alter ego: la tr*ia che è in me!”) Abella Danger ha deciso di diventare una numero uno.

Una determinazione, una sicurezza di sé che ha allarmato il suo ragazzo, rivelatosi il classico tipo geloso. Bye bye, amico, non "servi" più, un saluto e sei un ex, e Abella si è trovata un signor agente, e sul set si è data a porno sperimentazioni. Cresciuta in una famiglia di osservanti ebrei ashkenaziti, con un (severo) padre di 22 anni più grande di sua madre, Abella ha perso la verginità a 16 anni e non con chi si era innamorata, ma con chi è tutt’ora il suo migliore amico.

La verginità è quello che per lei – e che in realtà – è: un impiccio, un mito inventato dagli uomini per controllare le donne. Sicché meglio perderla – se c’è qualcosa da perdere… – con chi sai amico e tale ti rimane, e non con chi da adolescente credi di amare, quando dell’amore ancora sai niente e la tua vita è tutta da inventare! Abella Danger manifesta il suo "debole" per i peni circoncisi, e candidamente rivela di aver perso la verginità anale sul set, con Keiran Lee.

Ma nel porno non arrivi alla deflorazione anale nel grottesco, ridicolo modo che mi è capitato di vedere l’altra sera in "Le Età di Lulù", di Bigas Luna! Lasciamo stare, per carità. Non si può falsare, nemmeno cinematograficamente, l’ano e la sessualità di una donna in quel modo! Abella dice che prima di girare il suo primo anale porno è stata varie notti per 2 mesi – 2 mesi! – ad allenare il c*lo con dildo via via più grandi. Le pareti anali vanno ben preparate a ricevere calibri che su un set porno entrano e escono in modo innaturale rispetto a quanto si fa nella realtà (anche se l’uso a quantità industriale di lubrificante anale è bene sia lo stesso).

Abella Danger piace, è seguita, anche per i suoi porno estremi in violenza: lei gira molto rough-porn, cioè quello che prevede scene di (finta) violenza, e (finti) soffocamenti. È "violenta" lei stessa, lei per prima (“il porno duro lo cerco, lo voglio: è una necessità”). Le sue forti scene a schiaffoni dati e ricevuti l’hanno innalzata nell’Olimpo delle dee del genere, e ti si stampa indelebile (e non solo negli occhi) il suo threesome con Ramon Nomar e Toni Ribas. Il suo primo threesome, sul set, e nella vita! Abella, prima del porno, ha avuto storie sia con donne che con uomini, ma non è promiscua, e mai si è avventurata in accoppiamenti non duali.

Come Bella Thorne, Abella Danger si dichiara bisessuale, ma non poliamorosa al pari di Bella. E se Bella è ora pansessuale e monogama da quando sta col "nostro" Benjamin Mascolo, chi lo sa se Abella Danger sta ancora con quello schianto di f*ga con cui si è presentata sul red carpet degli Oscar del Porno l’hanno scorso… Una cosa è sicura: Abella Danger sta divenendo la musa di Bella Thorne.

Dicono che la loro porno simbiosi non si fermerà a "Shake It" – girato a Los Angeles a fine settembre, e ci sono volute 14 ore – il quale è la loro seconda collaborazione dopo "Her&Him", il cortometraggio hot da Bella diretto per Pornhub, e di cui la Danger è la protagonista, e dove però, di 30 minuti, il sesso vero, elettrizzante, non simulato, dura solo due.

