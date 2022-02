ACHILLE, IL TITANO TI DA’ UNA MANO - PUR DI PARTECIPARE ALL'EUROVISION ACHILLE LAURO HA ACCETTATO DI CANDIDARSI COME RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. DOVRÀ AVERE LA MEGLIO SABATO SERA SU COLLEGHI COME IVANA SPAGNA, VALERIO SCANU, ALBERTO FORTIS E L'EX TRONISTA DI "UOMINI E DONNE", FRANCESCO MONTE – “VOGLIO PROVARE A SFONDARE ALL'ESTERO: ALL'EUROVISION POTREI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE”, LA MINACCIA DI LAURO CHE SARA’ IL PRIMO ARTISTA ITALIANO AD ESIBIRSI NEL METAVERSO…

Mattia Marzi per "il Messaggero"

achille lauro

Una trottola. Neanche il tempo di riprendersi dalla settimana sanremese che Achille Lauro si rimette subito in gioco. Puntando, stavolta, all'Europa. Che avesse ambizioni internazionali, forse ingolosito anche dal boom dei Maneskin, il 31enne cantante romano lo aveva dichiarato, senza giri di parole, già prima di partecipare al Festival di Sanremo: «Voglio provare a sfondare all'estero: all'Eurovision potrei fare qualcosa di importante».

Detto, fatto. Se all'Ariston non è riuscito a staccare il biglietto per Torino, che dal 10 al 14 maggio ospiterà l'edizione 2022 della kermesse continentale, e con la sua Domenica nonostante trovate come l'auto-battesimo o il coro gospel è scivolato fino alla quattordicesima posizione (la sua peggiore performance sanremese, dopo il nono posto di Rolls Royce nel 2019, l'ottavo di Me ne frego nel 2020 e le passerelle da ospite fisso nel 2021), pur di partecipare all'Eurovision Lauro ha accettato di candidarsi addirittura come rappresentante della Repubblica di San Marino.

achille lauro loredana berte

IL PASS E non è nemmeno detto che riesca ad aggiudicarsi il pass: per farlo dovrà avere la meglio su colleghi come tra gli altri Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis, il rapper Blind (visto nel 2020 a X Factor) e l'ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte, in gara come lui al concorso Una voce per San Marino, con il quale una giuria di esperti i nomi non sono stati resi noti sceglie il rappresentante del microstato. La finale si svolgerà sabato al Teatro Nuovo di Dogana, con la conduzione di Senhit (la cantante che ha gareggiato per San Marino all'Eurovision l'anno scorso) e Jonathan Kashanian.

ivana spagna

La voce di Rolls Royce, che venerdì ha pubblicato l'album Achille Idol Superstar, una riedizione del disco Lauro con l'aggiunta di Domenica e altre canzoni nuove, presenterà un brano inedito, quello con il quale spera di poter partecipare all'Eurovision e conquistare così il pubblico estero (pazienza se qualcuno lo considererà un cosplay di David Bowie o dell'Elton John degli anni d'oro).

Va detto che al mercato internazionale Lauro guarda già da tempo nel modo in cui mischia musica e imprenditoria, arte e marketing, curando in prima persona, con maniacalità, le sue attività: piaccia o meno, una figura del genere, che all'estero è canonica, in Italia non si era mai vista.

achille lauro

Il valore economico del cantante si aggira intorno ai 15 milioni di euro: 5 ne vale il brand Achille Lauro, più di 10 i contratti siglati con la casa discografica Warner (l'accordo del 2020 da 7 milioni, una cifra solitamente accordata a big affermatissimi e che vendono parecchio i cinque dischi pubblicati per Warner finora hanno venduto appena 150 mila copie complessivamente è stato appena rinnovato), con Amazon (la scorsa estate ha siglato con Prime Video un mefistofelico contratto a lungo termine dal valore di 2 milioni) e con Gucci (lo veste da ormai due anni).

achille lauro 7

Intorno a Lauro si muovono 35 professionisti, a partire dal manager Angelo Calculli: insieme hanno fondato la MK3 srl, un'agenzia di management che è partecipata tra le altre dalla Arcobaleno tre di Lucio Presta (il manager di Amadeus) e dalla Friends&Partners del suo agente Ferdinando Salzano (a proposito: i due concerti al Palazzo dello Sport di Roma annunciati due anni fa, più volte rinviati e ora in programma il 27 e 28 maggio, sono vicini al sold out, mentre le vendite per terza data, annunciata appena prima di Sanremo, procedono a rilento qualcosa ha smesso di funzionare, per il pubblico?).

La società ha annunciato il suo ingresso nel mercato degli NFT un valore da 27 miliardi nel 2021 e della cryptoarte grazie a una partnership con il fondatore di AssoBit e Achta Fintech Gianluca Comandini.

achille lauro 6

METAVERSO Come se non bastasse, sarà anche il primo artista italiano ad esibirsi nel metaverso: da domani al 27 febbraio la piattaforma Roblox ospiterà una serie di performance del cantante. Che si prepara ora a solcare i mari internazionali. Speriamo non faccia la fine della linea di yacht che avrebbe dovuto lanciare l'anno scorso, della quale poi non si è saputo più niente.

valerio scanu valerio scanu

achille lauro 3 achille lauro 1 achille lauro. achille lauro achille lauro achille lauro 1 achille lauro 8 achille lauro 18 achille lauro 5