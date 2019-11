AD HALLOWEEN TUTTI AL CINEMA! - IL JOKER IN AMERICA SBARAGLIA ANCORA UNA VOLTA TUTTI GLI AVVERSARI, MALEFICHE, ZOMBI E ADDAMS VARI. NELLA GIORNATA DEL 31 OTTOBRE È PRIMO CON 1,8 MILIONI DI DOLLARI E UN TOTALE DI 285 MILIONI DI DOLLARI DOPO 28 GIORNI DI PROGRAMMAZIONE – DA NOI LA FAMIGLIA ADDAMS È PRIMO, MA LA NOTIZIA È CHE IL FILM DI SIANI IERI ERA SECONDO E IL JOKER TERZO…

Marco Giusti per Dagospia

joker 4

Ad Halloween tutti al cinema! Smettiamola di pensare a Trump, Boris Johnson e Salvini e pensiamo ai mostri dello schermo. Il Joker sbaraglia ancora una volta tutti gli avversari, Malefiche, Zombi e Addams vari, in America nella giornata del 31 ottobre. Ancora forte di quasi 4000 sale è primo con 1,8 milioni di dollari e un totale di 285 milioni di dollari dopo 28 giorni di programmazione. Lascia dietro di sé più morti che vivi sia il superflop Disney Maleficent, 1,3 milioni con 72 milioni totali, Zombieland con 1,2, e La famiglia Addams con 1,1. Per la Warner Bros è un trionfo inaspettato, almeno rispetto a questo ritorno in corsa.

joker 2

maleficent la signora del male

Da noi La famiglia Addams è primo sia il 31 ottobre che ieri 1 novembre con 413 mila euro e ieri con 1 milione preciso. Ma la notizia è che il film di Alessandro Siani, Il giorno più bello del mondo, ieri era secondo con 913 mila euro e il Joker terzo con 692 mila euro. Segno che non solo il Joker riesce a rialzare la testa anche da noi dopo un mese di programmazione, ma che c'è vita anche per il cinema italiano, che non arrivava a un incasso decente da non so quanti mesi.

IL GIORNO PIU' BELLO DEL MONDO

Merito credo in gran parte del pubblico napoletano, che non tradisce mai i suoi beniamini. Se funziona ancora così bene Siani figuriamoci Zalone... Maleficent floppa un po' anche da noi, arrivando ieri al quarto posto con 615 mila euro, mentre L'uomo del labirinto di Donato Carrisi ieri era quinto con 384 mila euro.

IL GIORNO PIU' BELLO DEL MONDO

meme joker 25 joker 1 joker 3