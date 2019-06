ADDIO A DR JOHN, IL MUSICISTA CHE HA REINVENTATO LA MUSICA DI NEW ORLEANS - STRONCATO DA UN INFARTO ALL'ETÀ DI 77 ANNI, HA FUSO BLUES, POP E JAZZ CON LO ZYDECO, IL BOOGIE-WOOGIE E IL ROCK AND ROLL - LA SUA LUNGA BATTAGLIA CONTRO LA DIPENDENZA DALLE DROGHE E IN GIOVENTÙ HA ANCHE SCONTATO DUE ANNI DI CARCERE PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI - VIDEO

Addio a una leggenda della musica blues: il cantautore, pianista e chitarrista statunitense Dr John, all'anagrafe Malcolm John "Mac" Rebennack Jr., è morto, stroncato da un infarto, all'età di 77 anni. Dr John è morto a New Orleans, la città a cui doveva tutte le anime che erano confluite nel suo blues. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia per mezzo di una nota pubblicata sui propri canali social ufficiali, chiedendo "il rispetto della privacy" e precisando che la data dei funerali sarà resa nota nei prossimi giorni.

Il cantore delle atmosfere di New Orleans, città dove era nato il 21 novembre 1941, era celebre per la sua musica che ha saputo fondere la tradizione blues, pop e jazz con lo zydeco, il boogie-woogie e il rock and roll. Dr John esordì alla fine degli anni 50 come session man e divenne famoso durante gli anni Settanta in Louisiana grazie a spettacoli teatrali-musicali itineranti caratterizzati dall'uso di costumi carnevaleschi e cerimonie voodoo. Nel 2016 alcuni dei più grandi artisti della musica Usa, da Springsteen a John Fogerty, avevano partecipato al progetto The musical Mojo of Dr John, un disco tributo al musicista di New Orleans.

Nella sua lunga carriera ha ricevuto sei Grammy Awards e nel 2011 è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. Il suo maggior successo è stato Right Place Wrong Time del 1973, che entrò nella top 20 statunitense. Tra i suoi album più noti figurano Gris-Gris (1968), Remedies (1970), Dr. John's Gumbo (1972), Desitively Bonnaroo (1974) e City Lights (1979). Ha suonato, tra gli altri, negli album dei Rolling Stones, Eric Clapton, Carly Simon e James Taylor.

Durante la sua vita ha combattuto una lunga battaglia contro la dipendenza dalle droghe e in gioventù ha anche scontato due anni di carcere a Fort Wort, nel Texas, per traffico di stupefacenti. Tra i primi a esprimere cordoglio l'ex batterista dei Beatles, Ringo Starr, che ha twittato una foto insieme al messaggio: "Dio benedica Dr John, pace e amore per tutta la sua famiglia. Amo il Dottore, la pace e l'amore".

