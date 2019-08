AFEF SI (RI)SPOSA? – L’EX DI TRONCHETTI PROVERA BECCATA DA “NOVELLA 2000” A PORTO CERVO CON ALESSANDRO DEL BONO: SI FANNO VEDERE MANO NELLA MANO COME FIDANZATINI ADOLESCENTI. E LEI MOSTRA UN SUPER BRILLOCCO ALL’ANULARE SINISTRO – MATRIMONIO IN ARRIVO?

Gisella Desiderato per “Novella 2000”

afef con brillocco novella 2000

Le indiscrezioni sono circolate nei giorni scorsi, ma ora sembra arrivare l’ufficializzazione: si sposano! Perché per Afef e Alessandro Del Bono mostrarsi per la prima volta alla luce del sole (o meglio del solleone di agosto) a Porto Cervo, mano nella mano come neofidanzatini adolescenti (loro, cinquantenni legati già da un paio d’anni) suona come un debutto in società. E soprattutto perché la splendida tunisina, all’abbigliamento scanzonato da mare, ha abbinato un super brillocco che mostra con orgoglio all’anulare sinistro.

afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 2

Chiarissimo il messaggio: sono fidanzata e ho accettato la proposta di matrimonio. Per lei si tratta delle quarte nozze (la prima volta, sì e no maggiorenne, ha sposato il vicino di casa tunisino ventunenne perché i genitori, severi, non la facevano uscire di casa, poi adulta ha sposato Marco Squatriti con cui ha avuto il suo unico figlio Sammy, poi nel 2001 è andata a nozze con Marco Tronchetti Provera, da cui ha divorziato nel 2018).

afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 1

L’attuale promesso sposo è Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, colosso farmaceutico fondato nel 1972 dal papà Rinaldo, oggi uno dei principali gruppi (nel 2017 si collocava all’11° posto nella lista dei più importanti a capitale italiano con un fatturato di circa 200 milioni di euro). Un uomo di sostanza, che si può permettere l’anello che indossa qui Afef: con una pietra grossa quanto una noce, dando per assodato sia un brillante vero, del miglior grado di purezza e qualità possibili, può valere anche mezzo milione.

tronchetti afef

Del Bono potrebbe non risultare più ricco del suo ex Tronchetti Provera (ad di Pirelli di cui è pure azionista, vanta un patrimonio che sfiora il miliardo di euro). Può risultare pure meno bello. Ma, si sa, se c’è l’amore, il resto non conta...

afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 3 tronchetti provera afef tronchetti afef marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 7 MARCO TRONCHETTI PROVERA CON UNA GIOVANISSIMA MODELLA RUSSA IN SARDEGNA marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 3 marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 6 marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 4 marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 5 marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 2 Afef e Tronchetti funerale Moratti la giovanissima modella russa che fa compagnia a marco tronchetti provera in sardegna marco tronchetti provera con una giovanissima modella russa in sardegna 8 afef tronchetti provera afef e alessandro del bono a porto cervo novella 2000 4