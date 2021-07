AGENZIA 'STI CAZZI: MAMMA LO TURCO - CAN YAMAN E "DIVETTA" LEOTTA SONO VOLATI A ISTANBUL PER FIDANZARSI UFFICIALMENTE IN CASA E CONVINCERE LA MADRE DI LUI, A CUI NON ANDAVA A GENIO LA BOMBASTICA "REGGIMICROFONO" DI DAZN, FORSE PER LA SUA FEDE CATTOLICA - LA DONNA PERÒ HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UNA FOTO CON TUTTI E TRE E LA DIDASCALIA "MIA FIGLIA E MIO FIGLIO"…

Armando Sanchez per "Novella 2000"

can yaman e diletta leotta 4

C’è chi dice sia tutta un’invenzione per vendere scoop al giornali. Invece pare proprio che Diletta Leotta e Can Yaman stiano facendo sul serio.

La conduttrice radio e tv e l’attore turco appaiono sereni e complici sui social. Recentemente li abbiamo ammirati assieme in quel di Capri, attorniati da e fotografi che li attendevano con ansia. Una coppia felice insomma, che non avrebbe nulla da far sospettare qualcosa di nascosto.

Purtroppo però sono tanti coloro che pensano sia tutta una messa in scena per attirare la curiosità. Si vociferava addirittura che la Leotta avesse perso la testa per il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic; cosa impossibile, perché il calciatore è immensamente innamorato di sua moglie, la ex modella Helena Segel con cui ha avuto due figli, Maximiliam (nato nel 2006) e Vincent (nato nel 2008).

can yaman e diletta leotta 2

E anche su Can gli articolisti più cattivi non si sono risparmiati. Qualcuno addirittura ha scritto (rischiando una querela per diffamazione) che non fosse granché interessato del gentil sesso. Impossibile da crederci.

Perché tutto questo livore nei loro confronti? Sembra quasi che il mondo ce l’avesse con loro due. Tanto è vero che poco tempo fa il protagonista di Daydreamer e Mr. Wrong (soap di successo in onda su Canale 5) era sparito da social, forse per evitare possibili critiche nei suoi confronti.

can yaman e diletta leotta con la madre di lui

Adesso però sembra che la love story stia andando per il verso giusto. Il volto di Dazn è infatti volata in questi giorno in Turchia per incontrare finalmente la famiglia del fidanzato. Anche se in questo caso qualche intoppo non è mancato.

A quanto pare Güldem Yaman, la mamma di lui, almeno inizialmente non vedeva di buon occhio questa relazione, forse perché Diletta, cattolica, le appariva troppo lontana dalle sue tradizioni.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il bellissimo Can ha avuto parole cariche di affetto e di stima per i suoi genitori: «Mio padre per me è un idolo e mia madre è sempre stata un punto di riferimento». C’è da supporre, dunque, che l’opinione di mamma Güldem sia particolarmente importante per lui.

can yaman e diletta leotta 1

Poi finalmente la situazione è stata chiarita e la madre ha finalmente accettato la storia d’amore tra i due. La donna ha pubblicato infatti su Instagram un dolcissimo scatto in compagnia della coppia e nella didascalia ha scritto: «Mia figlia e mio figlio», accompagnando la tenera frase con un cuoricino. È evidente, dunque, che Diletta sia riuscita a conquistarla.

La Leotta sta postando tramite la sua seguitissima pagina Instagram alcuni video nelle sue Stories in cui fa vedere alcune pietanze tipiche del luogo, poi si fa vedere in barca a Poyrazkoy, un villaggio nel distretto di Beykoz, provincia di Istanbul.

diletta leotta can yaman

Si trova all’uscita del Bosforo nel Mar Nero, sul lato asiatico dello Stretto: lei naviga lambendo quelle acque e si fa portare un pranzo luculliano. Si sussurra altresì che stiano pensando di convolare a nozze. In questo modo verrebbero a cadere tutti i pettegolezzi sul loro conto.

